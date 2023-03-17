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19-летний юноша покончил с собой в Екатеринбурге

17 марта 2023, 09:49
Фото: 1MI
Счеты с жизнью в Екатеринбурге свел 19-летний юноша. Покончил с собой он 15 марта.

Тело молодого человека было найдено рядом с домом на проспекте Космонавтов. Друзья умершего отмечают, что он был любителем ставок, пишет «КП-Екатеринбург».

Мама бывшего одноклассника умершего Андрея рассказала, что друзья юноши со школы не могут поверить, что это произошло. Андрей был добрым и милым человеком.

После школы он поступил в монтажный техникум, но не окончил его и увлекся бонусхантингом. По словам друга умершего, Андрей зачастую находился в поиске новых клиентов для букмекерских компаний, чтобы выводить потом бонусы за регистрацию. Также он продавал какие-то ставки.

Приятели Андрея отметили и то, что у него были трудные отношения с папой. Он слушался главу семьи во всем и не мог сказать ему слова поперек. Также Андрей очень боялся, что отец узнает, что он курит электронные сигареты, поэтому прятал их.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Юноша#Знакомые#Тело#Ставки#Происшествия#Новости УрФО
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