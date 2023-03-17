Дело о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге рассмотрит кассационный суд

Виновник аварии еще в начале осени прошлого года написал жалобу с требованием смягчить ему приговор. Он просил переменить его наказание на срок по другой статье – вместо пьяного ДТП с двумя погибшими в ДТП с двумя погибшими, совершенное по неосторожности. Таким образом он продолжил настаивать, что был трезв в тот день.