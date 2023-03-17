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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Дело о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге рассмотрит кассационный суд

17 марта 2023, 13:00
Фото: 1MI
В Челябинске будет пересмотрено дело виновника смертельного ДТП в центре Екатеринбурга.

Уголовное дело Владимира Васильева вернут в суд спустя 3,5 года после трагедии на улице Малышева. Об этом сообщается в картотеке Челябинского кассационного суда. Заседание запланировано на 26 апреля.

Виновник аварии еще в начале осени прошлого года написал жалобу с требованием смягчить ему приговор. Он просил переменить его наказание на срок по другой статье – вместо пьяного ДТП с двумя погибшими в ДТП с двумя погибшими, совершенное по неосторожности. Таким образом он продолжил настаивать, что был трезв в тот день.

Напомним, что авария произошла в августе четыре года назад. Владимир Васильев, находясь за рулем KIA Rio врезался в автомобили, которые стояли на перекрестке. В одной из машин погиб водитель такси и пассажир.

В Нижнем Тагиле становится больше ДТП по вине пьяных водителей
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Авария#ДТП#Пьяное ДТП#Пересмотр дела#Происшествия#Новости УрФО
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