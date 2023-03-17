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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

Демидовская больница в Тагиле не нашла подрядчика для капремонта старинных флигелей

17 марта 2023, 10:55
Фото: TagilCity.ru
Тендер на капитальный ремонт зданий дневного стационара и физиотерапевтического отделения Демидовской больницы в Нижнем Тагиле стоимостью 48,8 миллиона рублей признан несостоявшимся. На аукцион никто не заявился.

Оба объекта на улице Горошникова, 67 являются объектом культурного наследия и входят в «Ансамбль заводского госпиталя ДГБ» (северный и южный флигеля). Общая площадь помещений составляет 1,38 тысячи квадратных метров, строительный объем задания — 4,45 тысячи кубических метров. Средства в размере 48,8 миллиона рублей были выделены из бюджета Свердловской области.

Согласно документации, работы по капитальному ремонту необходимо было окончить в течение 210 дней. Строители должны были заменить окна, отреставрировать фасады, поменять ступени и провести другие работы, указанные в локальном сметном расчете.

Напомним, сейчас в Нижнем Тагиле проходит капитальный ремонт Демидовской поликлиники, которая также является частью «Ансамбля заводского госпиталя ДГБ».

Ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле начнется в середине октября
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Подрядчика на проведение работ на объекте культурного наследия удалось найти лишь с восьмого раза, им стала компания «Инвестпром» из Екатеринбурга. Изначально цена контракта составляла 78,7 миллиона рублей, но затем была поднята до 89,5 миллиона.

В Нижнем Тагиле с 8 раза найден подрядчик на ремонт Демидовской поликлиники
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Демидовская больница#Капитальный ремонт#Закупка#Подрядчик#Общество#Экономика#Эксклюзив
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