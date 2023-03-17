Демидовская больница в Тагиле не нашла подрядчика для капремонта старинных флигелей

Подрядчика на проведение работ на объекте культурного наследия удалось найти лишь с восьмого раза, им стала компания «Инвестпром» из Екатеринбурга. Изначально цена контракта составляла 78,7 миллиона рублей, но затем была поднята до 89,5 миллиона.