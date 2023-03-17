Демидовская больница в Тагиле не нашла подрядчика для капремонта старинных флигелей

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
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Updated Сегодня, 10:57
Оба объекта на улице Горошникова, 67 являются объектом культурного наследия и входят в «Ансамбль заводского госпиталя ДГБ» (северный и южный флигеля). Общая площадь помещений составляет 1,38 тысячи квадратных метров, строительный объем задания — 4,45 тысячи кубических метров. Средства в размере 48,8 миллиона рублей были выделены из бюджета Свердловской области.
Согласно документации, работы по капитальному ремонту необходимо было окончить в течение 210 дней. Строители должны были заменить окна, отреставрировать фасады, поменять ступени и провести другие работы, указанные в локальном сметном расчете.
Напомним, сейчас в Нижнем Тагиле проходит капитальный ремонт Демидовской поликлиники, которая также является частью «Ансамбля заводского госпиталя ДГБ».
Подрядчика на проведение работ на объекте культурного наследия удалось найти лишь с восьмого раза, им стала компания «Инвестпром» из Екатеринбурга. Изначально цена контракта составляла 78,7 миллиона рублей, но затем была поднята до 89,5 миллиона.