Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
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Updated Сегодня, 16:47
Против появления карьера рядом с детскими лагерями, санаторием, дачами и поселком Леневка под Нижним Тагилом выступили депутаты городской думы. Они пошли в «крестовый поход» на «Тагильский щебень».
Борьбу вне Нижнего Тагила возглавили представители клана ЕВРАЗа (комбинату принадлежит санаторий «Леневка»). Депутаты говорят о том, что рядом с местом добычи находятся социальные объекты, а карьер даст дополнительную экологически вредную нагрузку. Но эти же аргументы подходят и к воздуху Нижнего Тагила.
Владельцы пунктов выдачи Wildberries в Свердловской области продают бизнес: за две недели на сайте объявлений было размещено шесть объявлений о продаже пунктов выдачи заказов. Пять из них находятся в Екатеринбурге и один в Ревде. Готовый бизнес оценивается в суммы от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.
Металлический лист оторвало порывами ветра с крыши одного из домов на Вагонке в Нижнем Тагиле. Никто в результате инцидента не пострадал.
В Черноисточинске появится парк за 16,7 миллиона рублей. Уже найден подрядчик — ООО «Уралстрой-НТ». Во время аукциона он снизил цену почти на миллион. Рабочим предстоит вырубить деревья, заменить осветительные приборы, установить туалеты и мусорки, а также проделать много другой работы.
Тендер на капремонт зданий дневного стационара и физиотерапевтического отделения Демидовской больницы в Нижнем Тагиле за 48,8 миллиона рублей не состоялся. На аукцион никто не заявился. Поэтому объект культурного наследия пока остается нереконструированным.