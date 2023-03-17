Владельцы пунктов выдачи Wildberries в Свердловской области продают бизнес: за две недели на сайте объявлений было размещено шесть объявлений о продаже пунктов выдачи заказов. Пять из них находятся в Екатеринбурге и один в Ревде. Готовый бизнес оценивается в суммы от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.