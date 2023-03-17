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Published Сегодня, 16:37

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Updated Сегодня, 16:47

Депутаты гордумы борются за экологию, а под Нижним Тагилом появится новый парк

17 марта 2023, 16:37
Фото: 1MI
Под Нижним Тагилом появится парк за 16 млн, а депутаты гордумы решили побороться за экологию. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 17 марта.

Против появления карьера рядом с детскими лагерями, санаторием, дачами и поселком Леневка под Нижним Тагилом выступили депутаты городской думы. Они пошли в «крестовый поход» на «Тагильский щебень».

Борьбу вне Нижнего Тагила возглавили представители клана ЕВРАЗа (комбинату принадлежит санаторий «Леневка»). Депутаты говорят о том, что рядом с местом добычи находятся социальные объекты, а карьер даст дополнительную экологически вредную нагрузку. Но эти же аргументы подходят и к воздуху Нижнего Тагила.

Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
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Владельцы пунктов выдачи Wildberries в Свердловской области продают бизнес: за две недели на сайте объявлений было размещено шесть объявлений о продаже пунктов выдачи заказов. Пять из них находятся в Екатеринбурге и один в Ревде. Готовый бизнес оценивается в суммы от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

В Свердловской области владельцы пунктов выдачи Wildberries начали продавать бизнес
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Металлический лист оторвало порывами ветра с крыши одного из домов на Вагонке в Нижнем Тагиле. Никто в результате инцидента не пострадал.

В доме на Вагонке в Нижнем Тагиле оторвался кусок крыши
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В Черноисточинске появится парк за 16,7 миллиона рублей. Уже найден подрядчик — ООО «Уралстрой-НТ». Во время аукциона он снизил цену почти на миллион. Рабочим предстоит вырубить деревья, заменить осветительные приборы, установить туалеты и мусорки, а также проделать много другой работы.

Новый парк за 16,7 млн рублей построят в Черноисточинске под Нижний Тагилом
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Тендер на капремонт зданий дневного стационара и физиотерапевтического отделения Демидовской больницы в Нижнем Тагиле за 48,8 миллиона рублей не состоялся. На аукцион никто не заявился. Поэтому объект культурного наследия пока остается нереконструированным.

Демидовская больница в Тагиле не нашла подрядчика для капремонта старинных флигелей
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