Десять тысяч штрафов отменил Wildberries после забастовки

По сообщению РБК, в пресс-службе онлайн-ретейлера отметили, что доработают систему контроля, нацеленную на предотвращение мошеннических действий, которые очень чувствительно ударяют по продавцам. Также компания уже улучшила систему арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров. Система обратной связи с сотрудниками также будет улучшена, а скорость обработки их обращений повысится.