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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

Десять тысяч штрафов отменил Wildberries после забастовки

17 марта 2023, 07:22
Фото: 1MI
После забастовки менеджеров пунктов выдачи Wildberries, администрация интернет-магазина приостанавливает взыскание штрафов.

Интернет-магазин Wildberries признал некорректными десять тысяч штрафов и пообещал, что это отразится на балансах пунктов выдачи заказов.

Администрация популярного интернет-магазина приостанавливает взыскание штрафов с менеджеров пунктов выдачи заказов и готова разобраться в каждой спорной ситуации. Введение штрафов изначально было связано компанией со случаями подмены товаров, в результате которых покупатели получали не то, что заказывали.

По сообщению РБК, в пресс-службе онлайн-ретейлера отметили, что доработают систему контроля, нацеленную на предотвращение мошеннических действий, которые очень чувствительно ударяют по продавцам. Также компания уже улучшила систему арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров. Система обратной связи с сотрудниками также будет улучшена, а скорость обработки их обращений повысится.

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#Наталья Лушина#Проверка#Экономика#Wildberries#Товары#Забастовка#Деньги#Штрафы#Бунт менеджеров Wildberries
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