До ноября будет ограничено движение на участке трассы Пермь-Екатеринбург

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Ограничение будет действовать на 200 километре автотрассы. Ограничения будут введены в связи с капитальным ремонтом путепровода через железную дорогу, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
Водителей опросили мониторить информацию в «Яндекс-навигаторе». Там в оперативные сроки будет сообщаться обо всех затруднениях на дороге. Также автомобилистов попросили использовать пути объезда.
Ремонтные работы начнутся 20 марта. Во время их проведения движение на этом участке будет реверсивным и регулироваться светофором.
В планах – расширение дорожного полотна до четырех полос, а также увеличение грузоподъемности сооружения до нормативных нагрузок.