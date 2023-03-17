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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

До ноября будет ограничено движение на участке трассы Пермь-Екатеринбург

17 марта 2023, 13:53
Фото: 1MI
На участке трассы Пермь-Екатеринбург до ноября будет ограничено движение.

Ограничение будет действовать на 200 километре автотрассы. Ограничения будут введены в связи с капитальным ремонтом путепровода через железную дорогу, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

Водителей опросили мониторить информацию в «Яндекс-навигаторе». Там в оперативные сроки будет сообщаться обо всех затруднениях на дороге. Также автомобилистов попросили использовать пути объезда.

Ремонтные работы начнутся 20 марта. Во время их проведения движение на этом участке будет реверсивным и регулироваться светофором.

В планах – расширение дорожного полотна до четырех полос, а также увеличение грузоподъемности сооружения до нормативных нагрузок.

ГИБДД ограничивает движение грузовиков на трассах в Свердловской области
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Трасса#Движение#Ограничение движения#Екатеринбург - Пермь#Общество#Новости УрФО
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