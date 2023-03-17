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Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Двое подростков заблудились в лесу под Березовским

17 марта 2023, 17:10
Фото: 1MI
Двое подростков 2005 и 2007 года рождения заблудились в лесу в районе поселка Мурзинский под Березовским.

Они сами позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу. По предварительным данным, житель Березовского шел вместе с подругой пешком из города в сторону поселка Монетный. Они заблудились и замерзли.

Подросток сообщил, что у телефона садится аккумулятор, сообщается в группе «Сила Березовского в людях» Вконтакте.

Данные были переданы ответственным ведомствам. На место уже отправились волонтеры отряда «Прорыв».

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