Двое подростков заблудились в лесу под Березовским

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Они сами позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу. По предварительным данным, житель Березовского шел вместе с подругой пешком из города в сторону поселка Монетный. Они заблудились и замерзли.
Подросток сообщил, что у телефона садится аккумулятор, сообщается в группе «Сила Березовского в людях» Вконтакте.
Данные были переданы ответственным ведомствам. На место уже отправились волонтеры отряда «Прорыв».