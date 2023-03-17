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Фекалиями затопило сады в Екатеринбурге

17 марта 2023, 06:01
Фото: 1MI
Екатеринбургское садовое товарищество «Южный» затоплено фекалиями из-за прорванного резервуара с отходами. Происшествие случилось в Чкаловском районе.

По улицам района хлынули потоки фекалий. В результате оказались затоплены минимум шесть участков, рассказали в региональном народном фронте.

Часть леса тоже понесла ущерб. В воду и грунт проникают вещества, наносящие серьёзный вред не только экологии, но и здоровью людей, живущих рядом.

Хозяева участков садового товарищества уже обратились по данному инциденту в Росприроднадзор.

Напомним, в феврале 2023 года потоп фекалиями случился в коттеджном поселке «Чистые росы 2» вблизи Екатеринбурга. Это произошло из-за того, что жители поселка сливали отходы в выгребную яму.

Фекалии заливают коттеджный поселок под Екатеринбургом
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Потоп#Экология#Новости УрФО#Фекалии#Садоводческое товарищество#Сады#Природа
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