Фекалиями затопило сады в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
По улицам района хлынули потоки фекалий. В результате оказались затоплены минимум шесть участков, рассказали в региональном народном фронте.
Часть леса тоже понесла ущерб. В воду и грунт проникают вещества, наносящие серьёзный вред не только экологии, но и здоровью людей, живущих рядом.
Хозяева участков садового товарищества уже обратились по данному инциденту в Росприроднадзор.
Напомним, в феврале 2023 года потоп фекалиями случился в коттеджном поселке «Чистые росы 2» вблизи Екатеринбурга. Это произошло из-за того, что жители поселка сливали отходы в выгребную яму.