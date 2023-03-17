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Фельдшерско-акушерский пункт открыт в поселке Чащино под Нижним Тагилом

17 марта 2023, 15:52
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Фельдшерско-акушерский пункт в свердловском поселке Чащино под Нижним Тагилом с населением чуть больше 100 человек был открыт сегодня, 17 марта 2023 года.

Теперь жители поселка смогут получать медицинскую помощь, не выезжая для этого в Нижний Тагил. Кроме того, в фельдшерско-акушерский пункт могут обращаться жители ближайших садовых товариществ, поселка Антоновский и ж/д переезда, рассказали в пресс-службе администрации города.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В ФАП также есть необходимое медицинское оборудование для оказания первой медпомощи и диагностики: кислородный ингалятор, электрокардиограф, дефибриллятор, анализаторы уровня гемоглобина, холестерина и многое другое. Есть кабинеты для детского приема, прививочные кабинеты, аптечный пункт, кабинеты для приема рожениц и санитарно-бытовые комнаты, рассказал главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

По словам главы города Владислава Пинаева, новое здание ФАП отвечает современным санитарно-гигиеническим стандартам оказания медицинской помощи. Кроме того, он сообщил, что в этом году в поселке положат на дорогу асфальт и благоустроят территорию возле ФАП.

Напомним, в конце 2022 года в поселке Уралец прекратил работу единственный стационар на 27 мест. Людям приходится ездить за получением медпомощи в Нижний Тагил, а несколько сотрудников остались без работы.

Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Поселок#Больница#ФАП#Общество#Здоровье#Новости УрФО
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