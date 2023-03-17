Фельдшерско-акушерский пункт открыт в поселке Чащино под Нижним Тагилом

Теперь жители поселка смогут получать медицинскую помощь, не выезжая для этого в Нижний Тагил. Кроме того, в фельдшерско-акушерский пункт могут обращаться жители ближайших садовых товариществ, поселка Антоновский и ж/д переезда, рассказали в пресс-службе администрации города.