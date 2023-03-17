Фельдшерско-акушерский пункт открыт в поселке Чащино под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Теперь жители поселка смогут получать медицинскую помощь, не выезжая для этого в Нижний Тагил. Кроме того, в фельдшерско-акушерский пункт могут обращаться жители ближайших садовых товариществ, поселка Антоновский и ж/д переезда, рассказали в пресс-службе администрации города.
В ФАП также есть необходимое медицинское оборудование для оказания первой медпомощи и диагностики: кислородный ингалятор, электрокардиограф, дефибриллятор, анализаторы уровня гемоглобина, холестерина и многое другое. Есть кабинеты для детского приема, прививочные кабинеты, аптечный пункт, кабинеты для приема рожениц и санитарно-бытовые комнаты, рассказал главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников.
По словам главы города Владислава Пинаева, новое здание ФАП отвечает современным санитарно-гигиеническим стандартам оказания медицинской помощи. Кроме того, он сообщил, что в этом году в поселке положат на дорогу асфальт и благоустроят территорию возле ФАП.
Напомним, в конце 2022 года в поселке Уралец прекратил работу единственный стационар на 27 мест. Людям приходится ездить за получением медпомощи в Нижний Тагил, а несколько сотрудников остались без работы.