Голова в холодильнике: расчленившим труп знакомого свердловчанам вынесен приговор

Но на этом криминальная история не заканчивается. На другой день преступники расчленили труп, используя для этого кухонные ножи и электрический лобзик. Часть внутренних органов они смыли в канализацию, часть отправили в мусорные контейнеры, а еще часть отнесли в район промзон и там подожгли. Голова жертвы в это время находилась в холодильнике.