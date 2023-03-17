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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Голова в холодильнике: расчленившим труп знакомого свердловчанам вынесен приговор

17 марта 2023, 10:44
Фото: 1MI
Свердловский областной суд признал виновными в жестоком убийстве двоих жителей Каменского района и Нижней Туры.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, преступление совершено 6 декабря 2021 года в Камышлове на ул. Строителей. Около полуночи в квартире одного из потерпевших, распивая алкоголь, осужденные ощутили неприязнь к хозяину квартиры и решили его убить.

Сначала они пригрозили его другу, тоже выпивающему в этой компании, чтобы он не вздумал защищать будущую жертву, и даже ударили его два раза ножом. Затем, во время перекура в ванной, они нанесли хозяину квартиры множественные ножевые удары в разные части тела. Тот скончался на месте.

Но на этом криминальная история не заканчивается. На другой день преступники расчленили труп, используя для этого кухонные ножи и электрический лобзик. Часть внутренних органов они смыли в канализацию, часть отправили в мусорные контейнеры, а еще часть отнесли в район промзон и там подожгли. Голова жертвы в это время находилась в холодильнике.

По решению суда уроженец Каменского района получил наказание в виде 17 лет лишения свободы, а уроженец Нижней Туры – 16 лет. Оба - в исправительной колонии строгого режима.

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#Наталья Лушина#Смерть#Суд#Криминал#Убийство#Поножовщина#Колония#Каменск#Нижняя Тура#Свердловская область
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