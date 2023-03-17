Голова в холодильнике: расчленившим труп знакомого свердловчанам вынесен приговор

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, преступление совершено 6 декабря 2021 года в Камышлове на ул. Строителей. Около полуночи в квартире одного из потерпевших, распивая алкоголь, осужденные ощутили неприязнь к хозяину квартиры и решили его убить.
Сначала они пригрозили его другу, тоже выпивающему в этой компании, чтобы он не вздумал защищать будущую жертву, и даже ударили его два раза ножом. Затем, во время перекура в ванной, они нанесли хозяину квартиры множественные ножевые удары в разные части тела. Тот скончался на месте.
Но на этом криминальная история не заканчивается. На другой день преступники расчленили труп, используя для этого кухонные ножи и электрический лобзик. Часть внутренних органов они смыли в канализацию, часть отправили в мусорные контейнеры, а еще часть отнесли в район промзон и там подожгли. Голова жертвы в это время находилась в холодильнике.
По решению суда уроженец Каменского района получил наказание в виде 17 лет лишения свободы, а уроженец Нижней Туры – 16 лет. Оба - в исправительной колонии строгого режима.