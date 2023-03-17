Иномарки столкнулись у здания полицейского главка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Авария случилась в утреннее время 17 марта около здания свердловского ГУ МВД на перекрестке проспекта Ленина и улицы Маршала Жукова (в сторону Дворца молодежи). Кадры с места событий прислали очевидцы в telegram-канала «Екатеринбург №1».
На место прибыли инспекторы ГИБДД, а также сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. После ЧП на проспекте Ленина образовалась автомобильная пробка.
Ранее в Екатеринбурге автомобиль сбил школьника, который перебегал через дорогу. Машина не успела затормозить. За рулем был 21-летний водитель. 8-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.