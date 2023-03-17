Иномарки столкнулись у здания полицейского главка в Екатеринбурге

Авария случилась в утреннее время 17 марта около здания свердловского ГУ МВД на перекрестке проспекта Ленина и улицы Маршала Жукова (в сторону Дворца молодежи). Кадры с места событий прислали очевидцы в telegram-канала «Екатеринбург №1».