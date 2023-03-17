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Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Иномарки столкнулись у здания полицейского главка в Екатеринбурге

17 марта 2023, 08:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге около здания полицейского главка произошло ДТП. Столкнулись две иномарки.

Авария случилась в утреннее время 17 марта около здания свердловского ГУ МВД на перекрестке проспекта Ленина и улицы Маршала Жукова (в сторону Дворца молодежи). Кадры с места событий прислали очевидцы в telegram-канала «Екатеринбург №1».

Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1»

На место прибыли инспекторы ГИБДД, а также сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. После ЧП на проспекте Ленина образовалась автомобильная пробка.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль сбил школьника, который перебегал через дорогу. Машина не успела затормозить. За рулем был 21-летний водитель. 8-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Авария#ДТП#Екатеринбургполиция#ГИБДД#Происшествия#Новости УрФО
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