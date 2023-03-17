Из-за дебошира пассажиров автобуса эвакуировали в Екатеринбурге

Как сообщило издание Е1 со ссылкой на очевидцев, утром 17 марта в салоне городского автобуса, следовавшего по маршруту «57а», появился мужчина, поведение которого встревожило других пассажиров. Он кричал, пытался бегать, падал на пол салона и изгибался. Очевидцы предположили, что он находился под действием наркотических веществ. Среди пассажиров нашелся мужчина, который смог удержать дебошира и не дать ему хаотично двигаться по автобусу, подвергая опасности себя и других людей.