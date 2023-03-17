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Из-за дебошира пассажиров автобуса эвакуировали в Екатеринбурге

17 марта 2023, 07:50
Фото: 1MI
В салоне екатеринбургского автобуса, ехавшего по маршруту «57а», появился неадекватно ведущий себя мужчина, из-за которого всех пассажиров пришлось высаживать.

Как сообщило издание Е1 со ссылкой на очевидцев, утром 17 марта в салоне городского автобуса, следовавшего по маршруту «57а», появился мужчина, поведение которого встревожило других пассажиров. Он кричал, пытался бегать, падал на пол салона и изгибался. Очевидцы предположили, что он находился под действием наркотических веществ. Среди пассажиров нашелся мужчина, который смог удержать дебошира и не дать ему хаотично двигаться по автобусу, подвергая опасности себя и других людей.

На остановке «Академия при Президенте России» все пассажиры, кроме неадекватно ведущего себя мужчины покинули салон. Вскоре их пересадили в другой автобус, а его отправили на скорой помощи в медицинское учреждение.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Происшествия#Общество#Транспорт#Наркотики#Наркоман#Пассажиры
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