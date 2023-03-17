Междугородний рейс № 100 между вокзалом и аэропортом возобновят в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Ездить по маршруту будут лишь автобусы среднего класса, самое большее — четыре машины в рейсе. Цена билетов станет образовываться по отдельному, не городскому тарифу, рассказали в свердловском министерстве транспорта РФ.
Транспорт будет ездить каждый день с пяти утра до часа ночи. Дата запуска нового маршрута пока не названа.
Путь маршрута в прямом направлении: железнодорожный вокзал — Свердлова — Карла Либкнехта — Розы Люксембург — Декабристов — Чапаева — Фурманова — Машинная — Луганская — Кольцовский тракт — аэропорт Кольцово — Старый Кольцовский тракт — Сибирский тракт — поселок Растущий.
Маршрут в обратном направлении: поселок Растущий — Сибирский тракт — Реактивная — Трактовая — ЕКАД — Кольцовский тракт — аэропорт Кольцово — Луганская — Машинная — Фурманова — Белинского — Карла Либкнехта — Свердлова — железнодорожный вокзал.
Напомним, в Нижнем Тагиле до конца 2023 года планируется ввести безналичный расчет в городских автобусах и маршрутных такси.