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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Междугородний рейс № 100 между вокзалом и аэропортом возобновят в Екатеринбурге

17 марта 2023, 14:55
Фото: 1MI
Новый междугородний автобусный рейс № 100 снова будет курсировать по ж/д вокзалу, аэропорту Кольцово и поселку Растущий. Два транспорта станут ездить только между вокзалом и аэропортом, а два других между Екатеринбургом и поселком.

Ездить по маршруту будут лишь автобусы среднего класса, самое большее — четыре машины в рейсе. Цена билетов станет образовываться по отдельному, не городскому тарифу, рассказали в свердловском министерстве транспорта РФ.

Транспорт будет ездить каждый день с пяти утра до часа ночи. Дата запуска нового маршрута пока не названа.

Путь маршрута в прямом направлении: железнодорожный вокзал — Свердлова — Карла Либкнехта — Розы Люксембург — Декабристов — Чапаева — Фурманова — Машинная — Луганская — Кольцовский тракт — аэропорт Кольцово — Старый Кольцовский тракт — Сибирский тракт — поселок Растущий.

Маршрут в обратном направлении: поселок Растущий — Сибирский тракт — Реактивная — Трактовая — ЕКАД — Кольцовский тракт — аэропорт Кольцово — Луганская — Машинная — Фурманова — Белинского — Карла Либкнехта — Свердлова — железнодорожный вокзал.

Напомним, в Нижнем Тагиле до конца 2023 года планируется ввести безналичный расчет в городских автобусах и маршрутных такси.

Безнал в автобусах и маршрутках планируется ввести до конца 2023 года в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Транспорт#Общественный транспорт#Маршрут#Автобус#Общество#Новости УрФО
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