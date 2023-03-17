Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена

Как правило, ордеры в Международном уголовном суде выдают строго секретно, но в этом случае было решено сделать исключение и не засекречивать ордера и имена. В мотивации такого решения озвучено, что «действия, о которых упоминается в этой ситуации, предположительно, продолжаются и оповещение людей об ордерах может посодействовать предотвращению дальнейших преступлений».