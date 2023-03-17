Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
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Updated Сегодня, 17:37
В заявлении Международного уголовного суда говорится, что Путин и Львова-Белова могут иметь отношение к «военным преступлениям, которые заключаются в незаконной депортации и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в РФ», сообщает ТАСС.
Как правило, ордеры в Международном уголовном суде выдают строго секретно, но в этом случае было решено сделать исключение и не засекречивать ордера и имена. В мотивации такого решения озвучено, что «действия, о которых упоминается в этой ситуации, предположительно, продолжаются и оповещение людей об ордерах может посодействовать предотвращению дальнейших преступлений».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения данного суда не имеют для России значения, в том числе юридического.
Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и не имеет обязательств по статусу, — сказала Захарова.
Российская Федерация — не единственная страна, которая не признает данный статут. Среди не подписавших статут Китай, а также США (сначала подписали, позже отозвали свою подпись).