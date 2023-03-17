На массовые объяснительные пожаловались родители школьников в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Объясняться ученикам приходится перед классными руководителями, пишет Ура.ру со ссылкой на родителей школьников гимназии №174. Подобная ситуация произошла и в других школах.
Как-то странно получается, что до звонка дети заходят по пропуску, а после звонка — с объяснительной. Ну, забыл ребенок пропуск, зачем сразу же объяснительную писать? — возмутились родители.
В мэрии рассказали, что электронные пропуска в гимназии введены для безопасности учеников, а также, чтобы посторонние люди не смогли пройти в учреждение. В случае утери пропускной карточки, ученик должен обратиться к классному руководителю, добавили там.