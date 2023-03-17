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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

На массовые объяснительные пожаловались родители школьников в Екатеринбурге

17 марта 2023, 10:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге школьники массово пишут объяснительные. Это произошло из-за электронных пластиковых пропусков. Объяснительные спрашивают с тех, кто пришел в школу без карточек.

Объясняться ученикам приходится перед классными руководителями, пишет Ура.ру со ссылкой на родителей школьников гимназии №174. Подобная ситуация произошла и в других школах.

Как-то странно получается, что до звонка дети заходят по пропуску, а после звонка — с объяснительной. Ну, забыл ребенок пропуск, зачем сразу же объяснительную писать? — возмутились родители.

В мэрии рассказали, что электронные пропуска в гимназии введены для безопасности учеников, а также, чтобы посторонние люди не смогли пройти в учреждение. В случае утери пропускной карточки, ученик должен обратиться к классному руководителю, добавили там.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Школа#Объяснительные#Общество#Новости УрФО
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