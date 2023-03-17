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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Новую подсветку на ГДДЮТ протестировали в Нижнем Тагиле

17 марта 2023, 09:25
Фото: скрин с видео со страницы Владислава Пинаева во "ВКонтакте"
В Городском дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле протестирована новая архитектурная подсветка.

Пока подсветка поработала в тестовом режиме. Согласно кадрам с места событий, она занимает весь фасад культурного учреждения. В темное время суток здание подсвечивается со всех сторон. О тестировании рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ранее сообщалось, что Городской дворец после проведения капитального ремонта откроют 1 июня. Такая задача поставлена местными властями перед подрядчиком — МУП «Тагилдорстрой».

Именно эта дата важна для того, чтобы летом во дворце можно было проводить установку пожарной сигнализации, а оборудование по дымоудалению поступит сюда в апреле.

В некоторых кабинетах объекта ремонт уже завершен. Здесь покрашены стены, постелен линолеум, сделаны потолки и освещение. Где-то на окна уже повесили жалюзи.

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#Нижний Тагил#Подсветка#Городской дворец#Капремонт#Тестирование#Город#Эксклюзив#Елена Озерова
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