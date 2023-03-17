Новую подсветку на ГДДЮТ протестировали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Пока подсветка поработала в тестовом режиме. Согласно кадрам с места событий, она занимает весь фасад культурного учреждения. В темное время суток здание подсвечивается со всех сторон. О тестировании рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Ранее сообщалось, что Городской дворец после проведения капитального ремонта откроют 1 июня. Такая задача поставлена местными властями перед подрядчиком — МУП «Тагилдорстрой».
Именно эта дата важна для того, чтобы летом во дворце можно было проводить установку пожарной сигнализации, а оборудование по дымоудалению поступит сюда в апреле.
В некоторых кабинетах объекта ремонт уже завершен. Здесь покрашены стены, постелен линолеум, сделаны потолки и освещение. Где-то на окна уже повесили жалюзи.