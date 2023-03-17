TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Новый парк за 16,7 млн рублей построят в Черноисточинске под Нижний Тагилом

17 марта 2023, 07:03
Фото: 1MI
Администрация ГГО займется благоустройством парка через подрядчика
Парк появится в Черноисточинске на перекрестке улиц Кирова и Ломоносова. Администрация Горноуральского городского нашла подрядчика, им стало ООО «Уралстрой-НТ». Начальная цена контракта была на уровне 17,8 млн. Фактическая составила 16,7 млн рублей, подрядчик предложил самую низкую цену на аукционе
Фото: Проектная документация

Исполнителю предстоит демонтировать существующие ограждения и установить новые, вырубить установленный перечень деревьев, полностью заменить осветительное оборудование, установить кабинки для туалета и мусорные контейнеры. Помимо этого подрядчик возьмет на себя обязательства по озеленению парка и укладке тротуарной плитки.

Озеленение будет выполнено в виде посева газонных трав. Проектом предусматривается благоустройство и размещение детских игровых площадок с малыми формами архитектуры. Сохранят памятник В. И. Ленину. Вокруг памятника высадят цветник с многолетниками. Сцена подлежит реконструкции. При проведении зрелищных мероприятий перед сценой возможна установка сборно-разборных зрительских мест. На газоне справа от сцены проектом предлагается установка скульптурной композиции, — сообщает управление капитального строительства ГГО.
Фото: Проектная документация

Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование устанавливается сроком на 36 месяцев и исчисляется со дня подписания сторонами акта приемки законченных выполненных работ по объекту.

На данный момент проходит процедура заключения контракта, действовать договор будет до 30 сентября 2023 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Уралстрой-НТ» за последние три года заключило контрактов на общую сумму более 118 млн рублей. В том числе на выполнение работ по новогоднему оформлению ледового городка в городе Нижний Тагил, благоустройство «Аллеи Славы», расположенной в поселке Висим, а также проведение работ по благоустройству территории «Арт-квартал» Нижнетагильского музея изобразительных искусств .

Фото: Яндекс Карты
#Артем Карнаухов#Нижний Тагил#Эксклюзив#ГГО и пригород#Черноисточинск#Свободное время#Парк#Строительство#Благоустройство
Подпишитесь
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:43
Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
Вчера, 12:24
Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 11:53
В Свердловской области владельцы пунктов выдачи Wildberries начали продавать бизнес
Сегодня, 07:18
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
15 марта 18:14