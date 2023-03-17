Новый парк за 16,7 млн рублей построят в Черноисточинске под Нижний Тагилом

Общество с ограниченной ответственностью «Уралстрой-НТ» за последние три года заключило контрактов на общую сумму более 118 млн рублей. В том числе на выполнение работ по новогоднему оформлению ледового городка в городе Нижний Тагил, благоустройство «Аллеи Славы», расположенной в поселке Висим, а также проведение работ по благоустройству территории «Арт-квартал» Нижнетагильского музея изобразительных искусств .