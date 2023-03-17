Новый парк за 16,7 млн рублей построят в Черноисточинске под Нижний Тагилом

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Исполнителю предстоит демонтировать существующие ограждения и установить новые, вырубить установленный перечень деревьев, полностью заменить осветительное оборудование, установить кабинки для туалета и мусорные контейнеры. Помимо этого подрядчик возьмет на себя обязательства по озеленению парка и укладке тротуарной плитки.
Озеленение будет выполнено в виде посева газонных трав. Проектом предусматривается благоустройство и размещение детских игровых площадок с малыми формами архитектуры. Сохранят памятник В. И. Ленину. Вокруг памятника высадят цветник с многолетниками. Сцена подлежит реконструкции. При проведении зрелищных мероприятий перед сценой возможна установка сборно-разборных зрительских мест. На газоне справа от сцены проектом предлагается установка скульптурной композиции, — сообщает управление капитального строительства ГГО.
Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование устанавливается сроком на 36 месяцев и исчисляется со дня подписания сторонами акта приемки законченных выполненных работ по объекту.
На данный момент проходит процедура заключения контракта, действовать договор будет до 30 сентября 2023 года.
Общество с ограниченной ответственностью «Уралстрой-НТ» за последние три года заключило контрактов на общую сумму более 118 млн рублей. В том числе на выполнение работ по новогоднему оформлению ледового городка в городе Нижний Тагил, благоустройство «Аллеи Славы», расположенной в поселке Висим, а также проведение работ по благоустройству территории «Арт-квартал» Нижнетагильского музея изобразительных искусств .