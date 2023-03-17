О погибшем мужчине в квартире с маленькими детьми в Екатеринбурге рассказал его друг

Также в семье не было никаких ссор и конфликтов, муж и жена любили своих детей — трехмесячную дочку и двухлетнего сына. У 25-летней девушки осталась еще девятилетняя дочь от первого брака. Однако со старшей дочерью она последнее время практически не общалась. По словам знакомой погибшей, фактически девочку воспитывают бабушки.