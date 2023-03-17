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Published Сегодня, 16:45

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Updated Сегодня, 16:46

О погибшем мужчине в квартире с маленькими детьми в Екатеринбурге рассказал его друг

17 марта 2023, 16:45
Фото: 1MI
Друг 29-летнего мужчины, погибшего вместе с женой в собственной квартире в Екатеринбурге на Эльмаше, в которой также находились двое их маленьких детей, рассказал о том, каким он был человеком.

Проведенная экспертиза, по словам друга, наркотических веществ не выявила. Погибшие супруги вели здоровый образ жизни, не употребляли алкоголь и часто совершали вечерние пробежки. Мужчина, ко всему прочему, еще и был донором крови, пишет Е1.

Также в семье не было никаких ссор и конфликтов, муж и жена любили своих детей — трехмесячную дочку и двухлетнего сына. У 25-летней девушки осталась еще девятилетняя дочь от первого брака. Однако со старшей дочерью она последнее время практически не общалась. По словам знакомой погибшей, фактически девочку воспитывают бабушки.

Девочку и мальчика решила забрать к себе мать погибшего мужчины. Состояние детей сейчас значительно улучшилось.

Напомним, погибшую семейную пару обнаружили соседи и родственники 15 марта 2023 года. На связь с родными они не выходили с 12 марта, и те забеспокоились. Оба ребенка на момент их обнаружения плакали, кроме того, у них было обезвоживание.

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