О спасении детей, запертых в квартире с трупами в Екатеринбурге, рассказал их сосед

На лестнице Валишин увидел женщину, сидевшую на корточках у злополучной двери и пытающуюся поговорить через нее с ребенком. Она пояснила, что взрослые на связь не выходят. Вскоре к ситуации подключились проживающие в подъезде курсанты. По опыту Ринат понял, что случилось серьезное, и позвонил в службу спасения. Но там начали задавать массу вопросов, и он принял решение вскрывать дверь незамедлительно, пусть это и незаконно. Родственники находящихся в квартире людей поддержали его решение — в приоритете спасение детей.