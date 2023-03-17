О спасении детей, запертых в квартире с трупами в Екатеринбурге, рассказал их сосед

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Ринат Валишин — адвокат и по роду деятельности ему не доводилось заниматься спасательными операциями.
В своем интервью изданию Е1 он рассказал, что именно произошло в доме на Таганской, в одной из квартир которого маленькие дети оказались запертыми вместе с мертвыми родителями.
По словам Валишина, он возвращался домой около двух часов дня, когда увидел у подъезда мужчину, расспрашивавшего у консьержа о жильцах этой квартиры. Он оказался родственником пары, обеспокоенным тем, что она давно не выходит на связь. Одновременно в домовом чате появилась информация о протечке из этой квартиры.
На лестнице Валишин увидел женщину, сидевшую на корточках у злополучной двери и пытающуюся поговорить через нее с ребенком. Она пояснила, что взрослые на связь не выходят. Вскоре к ситуации подключились проживающие в подъезде курсанты. По опыту Ринат понял, что случилось серьезное, и позвонил в службу спасения. Но там начали задавать массу вопросов, и он принял решение вскрывать дверь незамедлительно, пусть это и незаконно. Родственники находящихся в квартире людей поддержали его решение — в приоритете спасение детей.
По соседям были собраны необходимые инструменты, и началась работа, занявшая около получаса. В квартире вошедшие увидели мертвых родителей в неестественных позах и сильно ослабевших детей, 3-месячная девочка не подавала признаков жизни. Валишин отметил, что доктор скорой помощи, оказавшийся в подъезде по другому вызову, отказался осмотреть детей, хотя свой вызов уже отработал.
Он подчеркнул, что промедление, связанное с ожиданием полиции в этом случае могло бы стать роковым для детей.
Хочу сказать, что не надо бояться брать на себя ответственность. Но надо, безусловно, думать, что ты делаешь и как, — отметил Ринат Валишин.