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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

О способе сохранения ночного тарифа рассказали жителям Свердловской области

17 марта 2023, 13:58
Фото: 1MI
Жители Свердловской области получили разъяснения по нюансам применению тарифа «день\ночь».

Представители департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, 15 управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома, и региональной энергетической комиссии обсудили сегодня, 17 марта, актуальные вопросы тарифной политики в сфере ЖКХ.

В числе прочих был поднят вопрос о целесообразности перехода на единый тариф оплаты электроэнергии. Как напомнил исполняющий обязанности председателя РЭК по Свердловской области Владимир Гришанов, ФАС России отменил круглосуточное применение «ночного» тарифа в выходные и праздничные дни, так как в многоквартирных домах это не представляется выгодным из-за разницы в режимах сна и бодрствования жильцов.

Но граждане могут по-прежнему выбирать оплату электроэнергии по двухставочному тарифу, если считают это для себя выгодным. Для этого им необходимо приобрести прибор учёта, который будет корректно считать объем потребления электричества по зонам суток.

ФАС оценила законность изменения тарифов на электричество в Свердловской области
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#Наталья Лушина#Тариф#Электроэнергия#Управляющая компания#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область
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