О способе сохранения ночного тарифа рассказали жителям Свердловской области

В числе прочих был поднят вопрос о целесообразности перехода на единый тариф оплаты электроэнергии. Как напомнил исполняющий обязанности председателя РЭК по Свердловской области Владимир Гришанов, ФАС России отменил круглосуточное применение «ночного» тарифа в выходные и праздничные дни, так как в многоквартирных домах это не представляется выгодным из-за разницы в режимах сна и бодрствования жильцов.