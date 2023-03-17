О способе сохранения ночного тарифа рассказали жителям Свердловской области

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Представители департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, 15 управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома, и региональной энергетической комиссии обсудили сегодня, 17 марта, актуальные вопросы тарифной политики в сфере ЖКХ.
В числе прочих был поднят вопрос о целесообразности перехода на единый тариф оплаты электроэнергии. Как напомнил исполняющий обязанности председателя РЭК по Свердловской области Владимир Гришанов, ФАС России отменил круглосуточное применение «ночного» тарифа в выходные и праздничные дни, так как в многоквартирных домах это не представляется выгодным из-за разницы в режимах сна и бодрствования жильцов.
Но граждане могут по-прежнему выбирать оплату электроэнергии по двухставочному тарифу, если считают это для себя выгодным. Для этого им необходимо приобрести прибор учёта, который будет корректно считать объем потребления электричества по зонам суток.