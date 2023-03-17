TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Охота на наркодилеров объявлена в Свердловской области

17 марта 2023, 12:56
Фото: 1MI
В Свердловской области стартует I этап Всероссийской оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В Свердловской области начинается проводиться акция «Сообщи, где торгуют смертью». По сообщению руководителя пресс-службы регионального полицейского ведомства Валерия Горелых основная задача этой акции – активизировать взаимодействие между различными институтами гражданского общества и органами внутренних дел в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, наркомании.

В 2022 году в рамках аналогичной акции сотрудниками полиции было выявлено и изъято порядка 20 кг разнообразных наркотических веществ различного происхождения, в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 358 преступлений. От неравнодушных жителей области поступило 880 обращений. Каждый сигнал от граждан регистрируется, тщательно проверяется, по его результатам сотрудники полиции принимают обоснованное решение.

Полковник Горелых высоко оценил вклад земляков в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и призвал их вновь эффективно повзаимодействовать в борьбе с этой чумой нашего времени.

В Екатеринбурге задержана женщина-курьер с 11 свертками наркотиков
Узнать подробнее
Читайте также:
Плантацию марихуаны вырастил мужчина в поселке под Нижним ТагиломТаксист в Нижнем Тагиле принес наркотики в полициюСемья из Нижнего Тагила искала место для «зимней рыбалки» с 32 кг наркотиков
#Наталья Лушина#Криминал#Полиция#Наркотики#Смерть#Акция#Преступление#Общество#Свердловская область
Подпишитесь
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:43
Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
Вчера, 12:24
Новый парк за 16,7 млн рублей построят в Черноисточинске под Нижний Тагилом
Сегодня, 07:03
Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 11:53
В Свердловской области владельцы пунктов выдачи Wildberries начали продавать бизнес
Сегодня, 07:18
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
15 марта 18:14