Охота на наркодилеров объявлена в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В Свердловской области начинается проводиться акция «Сообщи, где торгуют смертью». По сообщению руководителя пресс-службы регионального полицейского ведомства Валерия Горелых основная задача этой акции – активизировать взаимодействие между различными институтами гражданского общества и органами внутренних дел в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, наркомании.
В 2022 году в рамках аналогичной акции сотрудниками полиции было выявлено и изъято порядка 20 кг разнообразных наркотических веществ различного происхождения, в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 358 преступлений. От неравнодушных жителей области поступило 880 обращений. Каждый сигнал от граждан регистрируется, тщательно проверяется, по его результатам сотрудники полиции принимают обоснованное решение.
Полковник Горелых высоко оценил вклад земляков в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и призвал их вновь эффективно повзаимодействовать в борьбе с этой чумой нашего времени.