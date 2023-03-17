Охота на наркодилеров объявлена в Свердловской области

В 2022 году в рамках аналогичной акции сотрудниками полиции было выявлено и изъято порядка 20 кг разнообразных наркотических веществ различного происхождения, в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 358 преступлений. От неравнодушных жителей области поступило 880 обращений. Каждый сигнал от граждан регистрируется, тщательно проверяется, по его результатам сотрудники полиции принимают обоснованное решение.