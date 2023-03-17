Пенсионера из Перми признали виновным в дискредитации армии после одиночного пикета

Напомним, недавно в Госдуме был принят закон об ответственности за фейки об участниках спецоперации. Наказание за распространение ложных сведений — тюремное заключение вплоть до 15 лет лишения свободы, а также выплата штрафов: физлицам от 30 до 50 тысяч рублей, людям, занимающим должностные места, до 200 тысяч, а для представителей ООО размер штрафа может доходить до полумиллиона.