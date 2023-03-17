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Updated Сегодня, 03:58

Пенсионера из Перми признали виновным в дискредитации армии после одиночного пикета

17 марта 2023, 03:58
Фото: 1MI
Пожилого мужчину, живущего в Перми, признали виновным в дискредитации армии после того, как он провел одиночный пикет 21 декабря 2022 года.

Пенсионер держал плакат со словами о спецоперации и был задержан полицейскими, пишут 59.ру.

Мужчину доставили в отделение полиции, откуда его отпустили после того, как прошло полтора часа.

Решение о признании его виновным в дискредитации армии РФ вынесли в суде 16 марта 2022 года и назначили выплатить штраф 30 тысяч рублей. По словам самого пенсионера, этот штраф — не самое большое наказание по этой статье.

Напомним, недавно в Госдуме был принят закон об ответственности за фейки об участниках спецоперации. Наказание за распространение ложных сведений — тюремное заключение вплоть до 15 лет лишения свободы, а также выплата штрафов: физлицам от 30 до 50 тысяч рублей, людям, занимающим должностные места, до 200 тысяч, а для представителей ООО размер штрафа может доходить до полумиллиона.

В Госдуме принят закон о наказании за фейки об участниках СВО
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#Елизавета Зиборова#Штраф#СВО#Общество#Операция на Украине#Пермь#Новости УрФО
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