Пенсионера из Перми признали виновным в дискредитации армии после одиночного пикета

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Пенсионер держал плакат со словами о спецоперации и был задержан полицейскими, пишут 59.ру.
Мужчину доставили в отделение полиции, откуда его отпустили после того, как прошло полтора часа.
Решение о признании его виновным в дискредитации армии РФ вынесли в суде 16 марта 2022 года и назначили выплатить штраф 30 тысяч рублей. По словам самого пенсионера, этот штраф — не самое большое наказание по этой статье.
Напомним, недавно в Госдуме был принят закон об ответственности за фейки об участниках спецоперации. Наказание за распространение ложных сведений — тюремное заключение вплоть до 15 лет лишения свободы, а также выплата штрафов: физлицам от 30 до 50 тысяч рублей, людям, занимающим должностные места, до 200 тысяч, а для представителей ООО размер штрафа может доходить до полумиллиона.