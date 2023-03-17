Почти 2 миллиона рублей перевели супруги из Тагила мошенникам после звонка из «ФСБ»

Известно, что на телефон женщины позвонил «Сотрудник ФСБ» по имени Александр Брагин. Он сказал, что ее деньги пытаются похитить, поэтому нужно перевести их на «безопасный счет», а также взять кредит, средства с которого отправить туда же, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».