Почти 2 миллиона рублей перевели супруги из Тагила мошенникам после звонка из «ФСБ»

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Известно, что на телефон женщины позвонил «Сотрудник ФСБ» по имени Александр Брагин. Он сказал, что ее деньги пытаются похитить, поэтому нужно перевести их на «безопасный счет», а также взять кредит, средства с которого отправить туда же, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Все это женщина и проделала. А далее в течение нескольких дней, общаясь уже с другим «ФСБ-шником», она продолжила переводы денег. В общей сложности она перевела 800 тысяч рублей. Сумев обмануть жертву, аферисты переключились на ее супруга.
Мужчине позвонил «сотрудник Центробанка» и вынудил его взять два кредита на общую сумму миллион рублей. Деньги он также перевел аферистам.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ за крупное мошенничество.