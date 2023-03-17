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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Почти 2 миллиона рублей перевели супруги из Тагила мошенникам после звонка из «ФСБ»

17 марта 2023, 11:22
Фото: 1MI
На 1 миллион 800 тысяч рублей удалось обмануть мошенникам супругов из Дзержинского района Нижнего Тагила. Пострадавшим по 34 года.

Известно, что на телефон женщины позвонил «Сотрудник ФСБ» по имени Александр Брагин. Он сказал, что ее деньги пытаются похитить, поэтому нужно перевести их на «безопасный счет», а также взять кредит, средства с которого отправить туда же, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Все это женщина и проделала. А далее в течение нескольких дней, общаясь уже с другим «ФСБ-шником», она продолжила переводы денег. В общей сложности она перевела 800 тысяч рублей. Сумев обмануть жертву, аферисты переключились на ее супруга.

Мужчине позвонил «сотрудник Центробанка» и вынудил его взять два кредита на общую сумму миллион рублей. Деньги он также перевел аферистам.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ за крупное мошенничество.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Мошенники#Миллион#Деньги#Уголовное дело#ФСБ#Криминал
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