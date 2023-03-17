Продукты в Свердловской области стали опаснее в 2022 году

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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В 2022 году специалисты ведомства взяли 9,2 тысячи проб продуктов для исследования на наличие вредных веществ. Из них 127 проб — это 1,4% — были неудовлетворительными, что превышает общероссийский показатель в 3,5 раза. А в 2020 и 2021 годах это значение составляло 1,1% и 1,3% соответственно.
Чаще всего испытание на безопасность не проходили овощи — 80 проб с плохим результатом, и питьевая вода в упаковке — 13 неудовлетворительных проб. Везде норму превышали нитраты. Соли тяжелых металлов санврачи обнаружили в картофеле, свекле, яйцах, а мышьяк — в рыбе. Превышения пестицидов были в импортном рисе, луке, огурцах и яблоках.
Самыми безопасными по содержанию вредных веществ категориями в прошлом году оказались мясопродукты, молочная продукция и кондитерские изделия. Среди них не выявлено ни одного превышения химикатов.
Также свердловский Роспотребнадзор составил список муниципалитетов с неблагоприятной ситуацией по химическому загрязнению пищевых продуктов. Хуже всего дела с качеством продукции обстоят в Невьянске, здесь было 10,3% неудовлетворительных проб. На втором месте — Ивдель (6,1%), на третьем — Среднеуральск (5,9%). Нижний Тагил в список не попал.
Вырос по сравнению с позапрошлым годом и показатель микробиологической опасности продуктов. В 5 из 90 тысячах проб (5,6%) санврачи нашли опасные бактерии, вызывающие кишечные заболевания. В 2021 это значение было 5,2%. Показатель увеличился в категориях: птицепродукты, кулинарные изделия, хлебобулочные изделия, масло и соки. Самыми опасными в списке оказались консервы — на их долю приходится 11% проб с плохим результатом.
Остается проблема микробиологической безопасности отдельных видов кулинарной продукции — блюд «нетрадиционной кухни» и салатов. В данных видах пищевой продукции на протяжении ряда лет регистрируется самые высокие показатели микробиологического загрязнения — в 2022 году показатели микробиологического загрязнения салатов составили 17,8%, блюд нетрадиционной кухни — 16,7%, — сообщает Роспотребнадзор.
Городом с наиболее высоким риском заражения продуктов бактериями, по данным ведомства, стал Волчанск — 11% неудовлетворительных проб. После него идут Ивдель и Карпинск с показателем 9,7%. Нижний Тагил в этом списке находится на 25 месте из 33-х.