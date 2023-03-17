Продукты в Свердловской области стали опаснее в 2022 году

В 2022 году специалисты ведомства взяли 9,2 тысячи проб продуктов для исследования на наличие вредных веществ. Из них 127 проб — это 1,4% — были неудовлетворительными, что превышает общероссийский показатель в 3,5 раза. А в 2020 и 2021 годах это значение составляло 1,1% и 1,3% соответственно.