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РЭО: Планируется разработка схемы обращения с ТКО для Запорожской области

17 марта 2023, 15:59
Российский экологический оператор и Министерство природных ресурсов и экологии военно-гражданской администрации Запорожской области согласовали дорожную карту по разработке территориальной схемы обращения с отходами и стратегии развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как объяснил директор РЭО Денис Буцаев, на основе дорожной карты сегодня аккумулируются и верифицируются данные, нужные для формирования территориальной схемы и плана развития отрасли обращения с ТКО. Сейчас ведется поиск сведений о расположении источников образования и объемах ТКО, ныне существующих и возможных объектах обработки, ликвидации, обезвреживания и размещения ТКО. Продумываются способы строительства комплексов по обращению с отходами поблизости от Мелитополя и Бердянска. Эти объекты в перспективе будут введены в эксплуатацию в 2026–2027 годах, сообщает 360tv.

На основе территориальной схемы специалисты решат, каким способом вывозить отходы и куда именно, определят количество требуемых объектов размещения. Также они рассчитают объемы ТКО, образуемые местным населением.

В планах — возвести в Мариуполе к 2028 году экопромышленный парк (ЭПП) с заводами, где будут перерабатываться строительные и медицинские отходы. Мощность объекта вначале будет достигать 120 тысяч тонн, после чего она повысится до 170 тысяч тонн. РЭО работает над главными технологическими решениями и вариантами оказания помощи проекту.

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