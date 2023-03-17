РЭО: Планируется разработка схемы обращения с ТКО для Запорожской области

Как объяснил директор РЭО Денис Буцаев, на основе дорожной карты сегодня аккумулируются и верифицируются данные, нужные для формирования территориальной схемы и плана развития отрасли обращения с ТКО. Сейчас ведется поиск сведений о расположении источников образования и объемах ТКО, ныне существующих и возможных объектах обработки, ликвидации, обезвреживания и размещения ТКО. Продумываются способы строительства комплексов по обращению с отходами поблизости от Мелитополя и Бердянска. Эти объекты в перспективе будут введены в эксплуатацию в 2026–2027 годах, сообщает 360tv.