Розы, герберы и хризантемы: букеты цветов закупает администрация Нижнего Тагила

Товар будет поставляться до 20 ноября 2023 года по предварительной заявке заказчика, в том числе в выходные и праздничные дни. Цветы необходимо доставлять в здание администрации Нижнего Тагила на улицу Пархоменко, 1А. Они должны сохранять товарный вид не менее, чем трое суток с момента доставки.