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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Розы, герберы и хризантемы: букеты цветов закупает администрация Нижнего Тагила

17 марта 2023, 08:44
Фото: 1MI
Закупку на поставку букетов и корзин цветов объявила администрация Нижнего Тагила. На приобретение выделено 300 тысяч рублей.

Средства выделены из местного бюджета. Помимо цветов в стоимость включены упаковка, расходы на уплату налогов и таможенных пошлин, перевозка и доставка.

Букеты будут состоять из хризантем, роз и гербер с добавлением декоративных мелкоцветных растений и зелени. Их необходимо упаковать в ткань, бумагу или целлофан.

Овальные коричневые корзины подрядчик наполнит красными и белыми гвоздиками, кустовыми хризантемами и украсит гипсофилом, робелини, рускусом, берграссом, аспарагусом и бамбуком.

Помимо этого, администрация города будет заказывать розы, ветки хризантем и гвоздики с высотой стебля не менее 60 сантиметров.

Цветы будут использованы на различных мероприятиях для поздравления тагильчан с праздничными датами, а также для награждения победителей конкурсов, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Все цветы должны быть свежими, неподкрашенными, без искусственных декоративных элементов, в бутонах или полуроспуске, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством.

Товар будет поставляться до 20 ноября 2023 года по предварительной заявке заказчика, в том числе в выходные и праздничные дни. Цветы необходимо доставлять в здание администрации Нижнего Тагила на улицу Пархоменко, 1А. Они должны сохранять товарный вид не менее, чем трое суток с момента доставки.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Цветы#Закупка
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