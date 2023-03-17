Розы, герберы и хризантемы: букеты цветов закупает администрация Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Средства выделены из местного бюджета. Помимо цветов в стоимость включены упаковка, расходы на уплату налогов и таможенных пошлин, перевозка и доставка.
Букеты будут состоять из хризантем, роз и гербер с добавлением декоративных мелкоцветных растений и зелени. Их необходимо упаковать в ткань, бумагу или целлофан.
Овальные коричневые корзины подрядчик наполнит красными и белыми гвоздиками, кустовыми хризантемами и украсит гипсофилом, робелини, рускусом, берграссом, аспарагусом и бамбуком.
Помимо этого, администрация города будет заказывать розы, ветки хризантем и гвоздики с высотой стебля не менее 60 сантиметров.
Цветы будут использованы на различных мероприятиях для поздравления тагильчан с праздничными датами, а также для награждения победителей конкурсов, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Все цветы должны быть свежими, неподкрашенными, без искусственных декоративных элементов, в бутонах или полуроспуске, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством.
Товар будет поставляться до 20 ноября 2023 года по предварительной заявке заказчика, в том числе в выходные и праздничные дни. Цветы необходимо доставлять в здание администрации Нижнего Тагила на улицу Пархоменко, 1А. Они должны сохранять товарный вид не менее, чем трое суток с момента доставки.