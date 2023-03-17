С мертвым ребенком в утробе несколько дней пролежала в больнице жительница Асбеста

Как рассказала подруга пациентки, на сохранение в больницу женщина легла 14 марта. Через два дня ей сказали, что ее ребенок мертв. Все время, что она там лежала, ей не оказывали помощи, утверждает подруга, также ей не провели кесарево сечение (на33 неделе), когда женщина утверждала, что ребенок шевелится, пишет ЕАН.



Также подруга отметила, что во время разговора пациентке с медсестрой, медработник посоветовала ей «не ныть». Подруга роженицы отметила, что, провожая подругу в роддом, лично видела, что ребенок шевелится в животе.