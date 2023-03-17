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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

С мертвым ребенком в утробе несколько дней пролежала в больнице жительница Асбеста

17 марта 2023, 14:28
Фото: 1MI
В больнице Асбеста произошло ЧП: местная жительница несколько дней пролежала там с умершим в утробе ребенком. Помощь ей оказали после того, как в ситуацию вмешались полицейские.

Как рассказала подруга пациентки, на сохранение в больницу женщина легла 14 марта. Через два дня ей сказали, что ее ребенок мертв. Все время, что она там лежала, ей не оказывали помощи, утверждает подруга, также ей не провели кесарево сечение (на33 неделе), когда женщина утверждала, что ребенок шевелится, пишет ЕАН.

Также подруга отметила, что во время разговора пациентке с медсестрой, медработник посоветовала ей «не ныть». Подруга роженицы отметила, что, провожая подругу в роддом, лично видела, что ребенок шевелится в животе.

Беременная вызвала в роддом полицию и написала на медработников заявление. 17 марта, как утверждает подруга, ей поставили дозу окситоцина, чтобы спровоцировать роды, и отправили в Екатеринбург, где она родила мертвого ребенка.

В свердловском Минздраве в курсе о произошедшем. Там отметили, что пациентке советовали госпитализироваться еще 7 марта, но она отказалась и приехала в медучреждение только 14 марта.

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#Елена Озерова#Дети#Мертвый ребенок#Утроб#Асбест#Больница#Роженица#Происшествия#Новости УрФО
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