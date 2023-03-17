Шестиклассник бегал с похожим на нож предметом по школе в Тюмени

После того как дети написали о ситуации своим родителям, те забили тревогу и обратились к классному руководителю и администрации школы. Инцидент был быстро купирован. Мальчика отвели к социальному педагогу и пригласили в школу его бабушку. С ребятами была проведена соответствующая беседа.