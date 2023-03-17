Шестиклассник бегал с похожим на нож предметом по школе в Тюмени

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:10
14 марта в одной из школ города произошел следующий инцидент. Шестиклассник принес в школу предмет, похожий на нож конструкции «бабочка». Он показывал его другим ученикам, а также бегал за ними с этим предметом.
После того как дети написали о ситуации своим родителям, те забили тревогу и обратились к классному руководителю и администрации школы. Инцидент был быстро купирован. Мальчика отвели к социальному педагогу и пригласили в школу его бабушку. С ребятами была проведена соответствующая беседа.
Как пояснила директор школы изданию 72.RU, предмет, похожий на нож, оказался расческой в складном футляре, визуально похожей на нож конструкции «бабочка». Его накануне купили шестикласснику в магазине игрушек.