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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Скоро первые мобилизованные вернутся в Нижний Тагил

17 марта 2023, 11:07
Фото: 1MI
Мобилизованные военные и контрактники Нижнего Тагила приедут в плановые отпуска.

В Минобороны России сообщили, что у военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, начинаются первые отпуска. Для многих бойцов возможность провести время с семьей и отдохнуть стала приятной неожиданностью.

В плановые отпуска отправятся также служащие по контракту.

В четверг 16 марта, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить участникам СВО отпуска раз в полгода в размере не менее 14 дней без учета времени, отведенного на дорогу.

В своем послании Федеральному собранию 21 февраля глава государства отметил, что возможность навестить семью и провести время с родными и близкими обязательно должна быть у каждого бойца, ведь служба в зоне спецоперации сопряжена с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, а также каждодневным риском для здоровья и жизни. 

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