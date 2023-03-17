Скоро первые мобилизованные вернутся в Нижний Тагил

В своем послании Федеральному собранию 21 февраля глава государства отметил, что возможность навестить семью и провести время с родными и близкими обязательно должна быть у каждого бойца, ведь служба в зоне спецоперации сопряжена с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, а также каждодневным риском для здоровья и жизни.