Скоро первые мобилизованные вернутся в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Минобороны России сообщили, что у военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, начинаются первые отпуска. Для многих бойцов возможность провести время с семьей и отдохнуть стала приятной неожиданностью.
В плановые отпуска отправятся также служащие по контракту.
В четверг 16 марта, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить участникам СВО отпуска раз в полгода в размере не менее 14 дней без учета времени, отведенного на дорогу.
В своем послании Федеральному собранию 21 февраля глава государства отметил, что возможность навестить семью и провести время с родными и близкими обязательно должна быть у каждого бойца, ведь служба в зоне спецоперации сопряжена с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, а также каждодневным риском для здоровья и жизни.