Суд Екатеринбурга отказался смягчать наказание бывшему главному архитектору

В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что в 2019 году бывшего главного архитектора Первоуральска приговорили к семи годам лишения свободы за то, что он в течение нескольких лет брал взятки у директора строительной компании. Общая сумма полученного – 250 тысяч рублей.