Суд Екатеринбурга отказался смягчать наказание бывшему главному архитектору

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что в 2019 году бывшего главного архитектора Первоуральска приговорили к семи годам лишения свободы за то, что он в течение нескольких лет брал взятки у директора строительной компании. Общая сумма полученного – 250 тысяч рублей.
Против смягчения наказания прокуратура выступила потому, что в самом начале отбываемого срока Константин Гартман допустил дисциплинарное нарушение. Администрация колонии выступила с мнением о том, что замена неотбытой части срока принудительными работами как более мягким наказанием, будет целесообразна. Но суд занял позицию прокуратуры.