TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Суд Екатеринбурга отказался смягчать наказание бывшему главному архитектору

17 марта 2023, 09:10
Фото: 1MI
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в смягчении наказания бывшему главному архитектору Первоуральска Константину Гартману, несколько лет бравшему взятки.

В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что в 2019 году бывшего главного архитектора Первоуральска приговорили к семи годам лишения свободы за то, что он в течение нескольких лет брал взятки у директора строительной компании. Общая сумма полученного – 250 тысяч рублей.

Против смягчения наказания прокуратура выступила потому, что в самом начале отбываемого срока Константин Гартман допустил дисциплинарное нарушение. Администрация колонии выступила с мнением о том, что замена неотбытой части срока принудительными работами как более мягким наказанием, будет целесообразна. Но суд занял позицию прокуратуры.

Депутат Алапаевска не смог оспорить решение суда по делу о мошенничестве
Узнать подробнее
Читайте также:
Укравший золото с трупа полицейский из Екатеринбурга получил три года колонииЭкс-судебный пристав из Верхней Салды вносила в документы ложные данные за деньгиОсуждены бывший консул Сейшельских островов и его жена в Екатеринбурге
#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Суд#Деньги#Взятка#Прокуратура#Решение суда#Наказание#Криминал#Колония#Первоуральск
Подпишитесь
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:43
Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
Вчера, 12:24
Новый парк за 16,7 млн рублей построят в Черноисточинске под Нижний Тагилом
Сегодня, 07:03
Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 11:53
В Свердловской области владельцы пунктов выдачи Wildberries начали продавать бизнес
Сегодня, 07:18
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
15 марта 18:14