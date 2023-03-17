Учительница ударила ученика во время урока в челябинском поселке

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 06:59
Школьник отказывался выполнять учебные задания во время урока, забрался под парту и игнорировал замечания педагога, пишет 74.ру.
В какой-то момент учительница не выдержала и, подойдя к парте, ударила ребенка. Произошедшее снял на телефон один из одноклассников учащегося. Позднее родители ученика выложили это видео в соцсети.
На следующий день после инцидента, 16 марта, в школе прошло родительское собрание вместе с родителями ученика, которого ударила педагог. Учитель извинилась перед родителями и шестиклассником. Ей был объявлен официальный выговор от директора, и в тот же день она уволилась из школы по собственному желанию.
В прокуратуре Верхнеуральского района была начата проверка по данному факту. Будет оцениваться соблюдение прав школьников, а также в ОМВД будут устанавливаться признаки административных нарушениях в действиях учительницы.
Напомним, 9 марта 2023 года в Нижнем Тагиле учитель ОБЖ во время урока ударил одного ученика палкой по коленям, а другого — по лицу. В настоящий момент учитель отстранен от работы.