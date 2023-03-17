Учительница ударила ученика во время урока в челябинском поселке

На следующий день после инцидента, 16 марта, в школе прошло родительское собрание вместе с родителями ученика, которого ударила педагог. Учитель извинилась перед родителями и шестиклассником. Ей был объявлен официальный выговор от директора, и в тот же день она уволилась из школы по собственному желанию.