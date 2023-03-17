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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Укравший золото с трупа полицейский из Екатеринбурга получил три года колонии

17 марта 2023, 06:52
Фото: 1MI
Похитивший золото с тела умершего силовик из Екатеринбурга, ранее получивший условный срок, приговорен к трем годам колонии.

Как ранее сообщали в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области, в августе 2021-го Николай Миронов, на тот момент возглавлявший отделение по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска, приехал на вызов — мертвы мужчина был обнаружен в машине. На его шее находились две цепочки на общую сумму около 300 тысяч рублей, которые полицейский счел возможным оставить себе.

Было возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества в крупном размере, которое завершилось на тот момент приговором к трехлетнему условному сроку. Однако прокуратура подала апелляцию, и приговор был заменен реальным сроком – три года колонии. Сумма материального ущерба была взыскана в пользу потерпевшего.

Вину свою Миронов признавать отказывался, так что пришлось, как пояснил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, пустить в ход «детектор лжи».

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