Укравший золото с трупа полицейский из Екатеринбурга получил три года колонии

Как ранее сообщали в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области, в августе 2021-го Николай Миронов, на тот момент возглавлявший отделение по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска, приехал на вызов — мертвы мужчина был обнаружен в машине. На его шее находились две цепочки на общую сумму около 300 тысяч рублей, которые полицейский счел возможным оставить себе.