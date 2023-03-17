Установлены личности погибших супругов в запертой квартире в Екатеринбурге

Это Радмир 1997 г. р. и Виктория 1993 г.р. Они переехали в Екатеринбург, сообщает издание Е1. Она – из Белоярского района, а он из Башкирии. Квартиру, в которой погибли, они снимали с января. Радмир работал на заводе, а Виктория находилась в декретном отпуске по уходу за двухлетним сыном и трехмесячной дочкой.