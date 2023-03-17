Установлены личности погибших супругов в запертой квартире в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Это Радмир 1997 г. р. и Виктория 1993 г.р. Они переехали в Екатеринбург, сообщает издание Е1. Она – из Белоярского района, а он из Башкирии. Квартиру, в которой погибли, они снимали с января. Радмир работал на заводе, а Виктория находилась в декретном отпуске по уходу за двухлетним сыном и трехмесячной дочкой.
По словам знакомых семьи, у Виктории есть еще 9-летняя дочь, а с первым мужем она развелась из-за его проблем с алкоголем. Ее мама работает в одном из санаториев в Белоярском районе.
Как говорят знакомые погибшей пары, Радмир не так давно свел знакомство с неким Евгением, который и познакомил его с наркотиками. Есть предположения, что Радмир уже имел судимость, а также за нарушение общественного порядка привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.