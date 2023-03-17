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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Установлены личности погибших супругов в запертой квартире в Екатеринбурге

Сегодня, 11:37
Установлены личности мертвых родителей, рядом с которыми в запертой квартире на Таганской улице Екатеринбурга трое суток провели малолетние дети.

Это Радмир 1997 г. р. и Виктория 1993 г.р. Они переехали в Екатеринбург, сообщает издание Е1. Она – из Белоярского района, а он из Башкирии. Квартиру, в которой погибли, они снимали с января. Радмир работал на заводе, а Виктория находилась в декретном отпуске по уходу за двухлетним сыном и трехмесячной дочкой.

По словам знакомых семьи, у Виктории есть еще 9-летняя дочь, а с первым мужем она развелась из-за его проблем с алкоголем. Ее мама работает в одном из санаториев в Белоярском районе.

Как говорят знакомые погибшей пары, Радмир не так давно свел знакомство с неким Евгением, который и познакомил его с наркотиками. Есть предположения, что Радмир уже имел судимость, а также за нарушение общественного порядка привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Маленькие дети несколько дней находились рядом с мертвыми родителями в Екатеринбурге
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#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Смерть#Криминал#Полиция#Общество#Наркотики#Дети три дня жили с трупами родителей в Екатеринбурге#Наталья Лушина
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