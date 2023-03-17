В доме на Вагонке в Нижнем Тагиле оторвался кусок крыши

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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16 марта жители Вагонки сообщили в редакцию TagilCity.ru о том, что на доме №6 по улице Орджоникидзе порывами ветра оторвало металлический лист на крыше здания в районе 3-4 подъезда. Однако он отпал не сразу, а некоторое время болтался на ветру и издавал достаточно шумные звуки. Местные жители были взволнованы тем, что он может навредить людям.
Она (крыша — прим.ред) на машины ведь может упасть, — сетует тагильчанка по поводу ситуации.
В УК «Дружба» заявку на ремонт приняли сразу. Однако по той причине, что у организации нет собственной автовышки, починка кровли отложилась на пару дней, рассказали корреспонденту в УК. Жителей заверили, что 17 марта работники восстановят сломанную часть крыши.
Добавим, что в выходные в Нижнем Тагиле ожидаются сильный ветер и плюсовая температура. Ранее горожане жаловались на кашу во дворах, с которой из сезона в сезон не могут справится УК. Кроме того, тагильчане страдают от гололеда: более 380 горожан за неделю попали в травмпункты Нижнего Тагила.