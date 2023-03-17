В доме на Вагонке в Нижнем Тагиле оторвался кусок крыши

16 марта жители Вагонки сообщили в редакцию TagilCity.ru о том, что на доме №6 по улице Орджоникидзе порывами ветра оторвало металлический лист на крыше здания в районе 3-4 подъезда. Однако он отпал не сразу, а некоторое время болтался на ветру и издавал достаточно шумные звуки. Местные жители были взволнованы тем, что он может навредить людям.