В Екатеринбурге в груминг-салоне кота почти превратили в льва

Мастер, в свою очередь, утверждает, что вынуждена была стричь вырывающееся животное буквально «в полете» и постоянно опасалась его порезать, а надетый на кота для безопасности намордник клиентка быстро сняла. Она также поясняет, что перед процедурой выясняла, спокойное ли животное и сможет ли хозяйка его удержать, на что получила утвердительные ответы.