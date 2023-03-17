В Екатеринбурге в груминг-салоне кота почти превратили в льва

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Неудачная стрижка кота в салоне может обернуться заявлением в полицию. 14 марта в груминг-салоне «Экспресс» произошел инцидент, который обе его участницы освещают в социальных сетях, представляя свои взгляды на ситуацию, там же фигурируют фото постриженного кота.
По словам клиентки, мастер была недовольна тем, как ведет себя во время стрижки животное и насколько крепко держит его хозяйка. Она прекратила стрижку, не завершив ее, и огласила сумму за работу – тысяча рублей.
Мастер, в свою очередь, утверждает, что вынуждена была стричь вырывающееся животное буквально «в полете» и постоянно опасалась его порезать, а надетый на кота для безопасности намордник клиентка быстро сняла. Она также поясняет, что перед процедурой выясняла, спокойное ли животное и сможет ли хозяйка его удержать, на что получила утвердительные ответы.
Клиентка отказалась платить за незавершенную стрижку, грумер написала на нее заявление в полицию, а успокоившийся кот теперь разгуливает с неравномерно подстриженной шерстью.