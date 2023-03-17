В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста

С 1 января по 31 декабря 2024 года призывы будут подлежать мужчины от 19 до 30 лет, с 1 января до 31 декабря 2025 года — от 20 до 30 лет, а с 1 января по 31 декабря 2026 года — от 21 до 30 лет.