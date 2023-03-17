TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста

17 марта 2023, 11:04
Фото: 1MI
Законопроект о повышении призывного возраста с 21 года внесен в Госдуму.

Это следует из электронной базы документов Госдумы. В пояснительной записке отмечено, что призывной возраст в России увеличат постепенно.

С 1 января по 31 декабря 2024 года призывы будут подлежать мужчины от 19 до 30 лет, с 1 января до 31 декабря 2025 года — от 20 до 30 лет, а с 1 января по 31 декабря 2026 года — от 21 до 30 лет.

Помимо этого, отмечено, что юноши, которым исполнилось 18 лет после 1 января 2024 года, могут пройти срочную службу ранее дня наступления нового призывного возраста, если этого пожелают.

При этом мужчины, которым от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе, и не прошедшие военную службу по призыву, могут пройти службу, также если того захотят.

О возможном повышении призывного возраста с весны заявили в Госдуме
Узнать подробнее
#Госдума#Призыв#Армия#Призывной возраст#Закон#Законопроект#Общество#Елена Озерова
Подпишитесь
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:43
Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
Вчера, 12:24
Новый парк за 16,7 млн рублей построят в Черноисточинске под Нижний Тагилом
Сегодня, 07:03
Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 11:53
В Свердловской области владельцы пунктов выдачи Wildberries начали продавать бизнес
Сегодня, 07:18
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
15 марта 18:14