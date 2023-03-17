В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Это следует из электронной базы документов Госдумы. В пояснительной записке отмечено, что призывной возраст в России увеличат постепенно.
С 1 января по 31 декабря 2024 года призывы будут подлежать мужчины от 19 до 30 лет, с 1 января до 31 декабря 2025 года — от 20 до 30 лет, а с 1 января по 31 декабря 2026 года — от 21 до 30 лет.
Помимо этого, отмечено, что юноши, которым исполнилось 18 лет после 1 января 2024 года, могут пройти срочную службу ранее дня наступления нового призывного возраста, если этого пожелают.
При этом мужчины, которым от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе, и не прошедшие военную службу по призыву, могут пройти службу, также если того захотят.