В Нижнем Тагиле на месяц будет перекрыта улица Красной Звезды на Руднике

Работы на участке от улицы Ленская до улицы Космическая в этот период будет проводить OOO «Водоканал-НТ». До 27 марта 2023 года сотрудникам необходимо установить дорожные знаки и схему объезда, согласованные с Управлением горхозяством Нижнего Тагила.