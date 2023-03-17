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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

В Нижнем Тагиле на месяц будет перекрыта улица Красной Звезды на Руднике

17 марта 2023, 08:53
Фото: 1MI
С 27 марта по 27 апреля в Нижнем Тагиле будет закрыт проезд для автотранспорта по улице Красной Звезды.

Работы на участке от улицы Ленская до улицы Космическая в этот период будет проводить OOO «Водоканал-НТ». До 27 марта 2023 года сотрудникам необходимо установить дорожные знаки и схему объезда, согласованные с Управлением горхозяством Нижнего Тагила.

Также копия документов будет направлена в ГИБДД. Контролировать выполнение постановления, которое подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, поручено начальнику Управления горхозяйством Андрею Лебедеву. Автомобилистам необходимо заранее продумывать пути объезда ремонтируемого участка.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Постановление#ООО "Водоканал-НТ"#Перекрытие дорог#Рудник#Ремонт#Транспорт#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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