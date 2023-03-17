В РЭО рассказали о новом способе переработки пищевых отходов в комбикорма

Posted 17 марта 15:48
Published 17 марта 15:48
Modified 22 февраля 15:49
Updated 22 февраля 15:49
Оказалось, что непригодные в пищу продукты, такие как рыба, морепродукты, мясо, молоко, зерновые, плодоовощные культуры, могут быть применимы для изготовления подобного сырья. Об этом пишет inkazan.ru.
В РЭО полагают, что этот способ позволит сократить захоронение отходов на полигонах в два раза. Более того, развитие данного направления необходимо, поскольку в структуре производства комбикормов по некоторым позициям отечественная промышленность иногда полностью зависит от поставок из-за рубежа.
Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, для развития экономики замкнутого цикла в России необходимо изучить эффективный опыт возвращения товаров и продукции в оборот.
“Органика и продукты с истекающим сроком годности, которые образуются в ретейле и на предприятиях общественного питания, могут быть возвращены в хозяйственный оборот и стать кормом для животных. Сегодня использование пищевых отходов для изготовления вторичного сырья составляет не более 10%”, - отметил Буцаев.
Вместе с тем глава РЭО подчеркнул, что захоронение таких отходов на полигонах крайне негативно сказывается на окружающей среде, а также на здоровье населения. В этой связи переработка пищевых отходов решит одну из важных народно-хозяйственных задач.
Примечательно, что исследование проводилось совместно со специалистами Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
По окончании исследования ученые отметили, что использование пищевых отходов в современном кормопроизводстве дает возможность перерабатывать пищевые продукты растительного и животного происхождения. При этом себестоимость производства основной продукции должна снизиться, а ассортимент отечественной кормовой базы станет шире.
“Выбранные при исследовании способы технологической обработки и утилизации позволяют сохранить питательную, кормовую ценность, сконцентрировать отдельные полезные компоненты, снизить уровень микробиологических показателей, улучшить паразитарную чистоту и повысить потенциал к длительному хранению переработанной продукции”, - сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.
Ранее стало известно о строительстве РЭО восьми экотехнопарков. Именно на базе этих комплексов предполагается организовывать предприятия, которые будут принимать на переработку пищевые отходы и производить полезный сырьевой продукт. Сейчас ведутся переговоры с ретейлом о возможности поставки пищевой продукции с истекшим сроком годности.