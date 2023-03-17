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В школе Каменска-Уральского открыта мемориальная доска в честь погибшего бойца

17 марта 2023, 05:45
Фото: 1MI
Память 19-летнего контрактника, уроженца Каменска-Уральского, увековечена на мемориальной доске.

В школе № 51 Каменска-Уральского открыли мемориальную доску 19-летнему контрактнику Юрию Козлову, выпускнику этой школы. Он погиб во время спецоперации на Украине. Юрий с детства мечтал служить в ВДВ, активно занимался спортом. С началом спецоперации взял академический отпуск в радиоколледже, на втором курсе которого учился, и отправился в армию, в 2022 году подписал контракт.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского, 26 августа механик-водитель самоходной машины десанта 76 гвардейской Черниговской десантно-штурмовой дивизии, гвардии рядовой Юрий Козлов получил ранение, не совместимое с жизнью. Это произошло в Херсонской области, рядом с поселком Чкалова. Герой посмертно награжден орденом Мужества.

Памятный знак в торжественной обстановке открыл Владимир Давыдов, председатель местного отделения Союза десантников России.

Теперь на фасаде школы появилась памятная табличка. Это символ важного духовного урока для всех учеников и учителей школы, который будет напоминать о подвиге защитника Отечества. Участники митинга почтили его память минутой молчания.

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#СВО#Общество#Спецоперация#Боец#Мемориал#Мемориальная доска#Школа#Каменск-Уральский#Свердловская область#Наталья Лушина
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