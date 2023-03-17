В школе Каменска-Уральского открыта мемориальная доска в честь погибшего бойца

В школе № 51 Каменска-Уральского открыли мемориальную доску 19-летнему контрактнику Юрию Козлову, выпускнику этой школы. Он погиб во время спецоперации на Украине. Юрий с детства мечтал служить в ВДВ, активно занимался спортом. С началом спецоперации взял академический отпуск в радиоколледже, на втором курсе которого учился, и отправился в армию, в 2022 году подписал контракт.