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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Свердловской области начинается подготовка к весеннему призыву в армию

17 марта 2023, 12:25
Фото: 1MI
В Свердловской области скоро стартует кампания по весеннему призыву солдат-срочников.

В своем распоряжении губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовит военкоматы, полицию, а также министерства образования и здравоохранения к грядущей призывной кампании. Будет организован Центр подготовки и призыва, медики проверят состояние здоровья молодых людей, силовики обеспечат общественный порядок и безопасность срочников во время их пребывания в сборных пунктах и при перевозке к местам несения службы.

В призывную комиссию вошли 309 представителей различных ведомств, среди которых врачи, военкомы, чиновники. Возглавит комиссию сам губернатор.

Большинство новобранцев будет, как и в прежние годы, направлено для комплектования воинских частей сухопутных войск в четырех военных округах, а также на Северный флот. Для участия в специальной военной операции срочники не будут отправляться, сообщили  в департаменте информполитики региона.

Как пройдет весенний призыв в армию в Нижнем Тагиле
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#Наталья Лушина#Военные#Общество#Призыв#Призывник#Срочная служба#Свердловская область
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