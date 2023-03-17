В Свердловской области начинается подготовка к весеннему призыву в армию

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В своем распоряжении губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовит военкоматы, полицию, а также министерства образования и здравоохранения к грядущей призывной кампании. Будет организован Центр подготовки и призыва, медики проверят состояние здоровья молодых людей, силовики обеспечат общественный порядок и безопасность срочников во время их пребывания в сборных пунктах и при перевозке к местам несения службы.
В призывную комиссию вошли 309 представителей различных ведомств, среди которых врачи, военкомы, чиновники. Возглавит комиссию сам губернатор.
Большинство новобранцев будет, как и в прежние годы, направлено для комплектования воинских частей сухопутных войск в четырех военных округах, а также на Северный флот. Для участия в специальной военной операции срочники не будут отправляться, сообщили в департаменте информполитики региона.