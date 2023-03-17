В Свердловской области начинается подготовка к весеннему призыву в армию

В своем распоряжении губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовит военкоматы, полицию, а также министерства образования и здравоохранения к грядущей призывной кампании. Будет организован Центр подготовки и призыва, медики проверят состояние здоровья молодых людей, силовики обеспечат общественный порядок и безопасность срочников во время их пребывания в сборных пунктах и при перевозке к местам несения службы.