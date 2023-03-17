В Свердловской области владельцы пунктов выдачи Wildberries начали продавать бизнес

Напомним, СМИ сообщают о забастовке менеджеров Wildberries в связи с изменениями договора оферты. Сотрудники пунктов не согласны с тем, что теперь они из своей зарплаты должны выплачивать штрафы по браку. А браковать на маркетплейсе стали буквально все, отсюда большое количество отказов и штрафных санкций для ПВЗ, без права оспорить.