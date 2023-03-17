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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

В Свердловской области владельцы пунктов выдачи Wildberries начали продавать бизнес

17 марта 2023, 07:18
Фото: TagilCity.ru
За две недели на Avito появилось шесть объявлений о продаже пунктов выдачи заказов Wildberries в Свердловской области: пять в Екатеринбурге и один в Ревде. Стоимость готового бизнеса варьируется от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

Один из продавцов отметил, что пункт выдачи продается в связи с тем, что собственник находится в Москве. Реальному покупателю пообещали помощь в консультировании нюансов бизнеса в течение месяца после покупки.

Почти все точки, кроме одной, были открыты в конце 2021 года. По заверению продавцов, в каждом из ПВЗ — весьма выгодная арендная плата. Более того, некоторые лица, выставившее ПВЗ на продажу, уверяют, что все выгодные точки для открытия готового бизнеса заняты. 

На Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской областиНа Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской области
На Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской областиНа Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской области
На Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской областиНа Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской области
На Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской областиНа Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской области
На Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской областиНа Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской области
На Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской областиНа Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской области
На Avito продают ПВЗ Wildberries в Свердловской области
Фото: TagilCity.ru

Часть пунктов работает по максимальному партнерскому тарифу ПВЗ в 3,25%. Это процент от оборота пункта в месяц. Пониженный тариф, добавим, в Свердловской области составляет 1,65%. 

Менеджеры пунктов выдачи заказов Wildberries о закрытии в Нижнем Тагиле
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Напомним, СМИ сообщают о забастовке менеджеров Wildberries в связи с изменениями договора оферты. Сотрудники пунктов не согласны с тем, что теперь они из своей зарплаты должны выплачивать штрафы по браку. А браковать на маркетплейсе стали буквально все, отсюда большое количество отказов и штрафных санкций для ПВЗ, без права оспорить. 

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