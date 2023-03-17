В Свердловской области владельцы пунктов выдачи Wildberries начали продавать бизнес

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Один из продавцов отметил, что пункт выдачи продается в связи с тем, что собственник находится в Москве. Реальному покупателю пообещали помощь в консультировании нюансов бизнеса в течение месяца после покупки.
Почти все точки, кроме одной, были открыты в конце 2021 года. По заверению продавцов, в каждом из ПВЗ — весьма выгодная арендная плата. Более того, некоторые лица, выставившее ПВЗ на продажу, уверяют, что все выгодные точки для открытия готового бизнеса заняты.
Часть пунктов работает по максимальному партнерскому тарифу ПВЗ в 3,25%. Это процент от оборота пункта в месяц. Пониженный тариф, добавим, в Свердловской области составляет 1,65%.
Напомним, СМИ сообщают о забастовке менеджеров Wildberries в связи с изменениями договора оферты. Сотрудники пунктов не согласны с тем, что теперь они из своей зарплаты должны выплачивать штрафы по браку. А браковать на маркетплейсе стали буквально все, отсюда большое количество отказов и штрафных санкций для ПВЗ, без права оспорить.