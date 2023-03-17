В Уфе 12-летний мальчик получил ножевое ранение в гостях у друга

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Его состояние медиками оценивается как стабильное, сообщили в региональном Минздраве. Ранение ребенок получил 16 марта. Ситуацией заинтересовались следователи.
Известно, что после уроков в школе двое шестиклассников пошли в гости к одному из них. При каких обстоятельствах один мальчик оказался ранен, пока неизвестно.
Однако ранее издание Mkset публиковало несколько версий произошедшего, о которых им сообщал собственный источник. Одна из версий – на ребенка упал нож в тот момент, когда он делал бутерброд. Такую версию выдвигал для родителей второй ребенок.
Однако есть и информация о том, что между мальчиками случилась ссора. Также известно, что операцию медики проводили на грудной клетке и левом плече подростка.