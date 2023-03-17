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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

В Уфе 12-летний мальчик получил ножевое ранение в гостях у друга

17 марта 2023, 08:53
Фото: 1MI
12-летний мальчик из Уфы получил ранение в гостях у друга. Сейчас он прооперирован и находится в реанимации.

Его состояние медиками оценивается как стабильное, сообщили в региональном Минздраве. Ранение ребенок получил 16 марта. Ситуацией заинтересовались следователи.

Известно, что после уроков в школе двое шестиклассников пошли в гости к одному из них. При каких обстоятельствах один мальчик оказался ранен, пока неизвестно.

Однако ранее издание Mkset публиковало несколько версий произошедшего, о которых им сообщал собственный источник. Одна из версий – на ребенка упал нож в тот момент, когда он делал бутерброд. Такую версию выдвигал для родителей второй ребенок.

Однако есть и информация о том, что между мальчиками случилась ссора. Также известно, что операцию медики проводили на грудной клетке и левом плече подростка.

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#Ребенок#Ранение#Ножевое ранение#Реанимация#Уфа#Операция#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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