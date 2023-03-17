Возобновлены поиски пропавшего полтора года назад мужчины из Верхней Пышмы

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Сотрудниками полиции и волонтерами поискового отряда «Прорыв» были разосланы ориентировки на пропавшего. Рост его 176 см, черные волосы и карие глаза. Из особых примет у мужчины имеются тату на груди и сломанные кости носа.
По словам знакомых Алексея, он проживал в Кушве. Из верхнепышминской больницы он ушел без денег и каких-либо средств связи и пропал.
Сейчас Алексея ищут волонтеры отряда «Прорыв» и сотрудники верхнепышминского МВД.
Напомним, в Екатеринбурге волонтеры отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции ищут пропавшего в феврале 2022 года 19-летнего молодого человека.