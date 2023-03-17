TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Возобновлены поиски пропавшего полтора года назад мужчины из Верхней Пышмы

17 марта 2023, 04:36
Фото: 1MI
Поиски бесследно пропавшего 30-летнего Алексея Черных в сентябре 2021 года недавно возобновили в Верхней Пышме. Перед пропажей свердловчанин находился в больнице.

Сотрудниками полиции и волонтерами поискового отряда «Прорыв» были разосланы ориентировки на пропавшего. Рост его 176 см, черные волосы и карие глаза. Из особых примет у мужчины имеются тату на груди и сломанные кости носа.

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

По словам знакомых Алексея, он проживал в Кушве. Из верхнепышминской больницы он ушел без денег и каких-либо средств связи и пропал.

Сейчас Алексея ищут волонтеры отряда «Прорыв» и сотрудники верхнепышминского МВД.

Напомним, в Екатеринбурге волонтеры отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции ищут пропавшего в феврале 2022 года 19-летнего молодого человека.

В Екатеринбурге разыскивается пропавший месяц назад 19-летний молодой человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Названа предварительная причина смерти пропавшего в Нижнем Тагиле мужчиныПоиски пропавшего почти два месяца назад продолжаются в ЕкатеринбургеПропавший в Первоуральске 20-летний молодой человек найден мертвым
#Елизавета Зиборова#Поиск#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Верхняя Пышма
Подпишитесь
Депутаты гордумы вступили в борьбу за экологию. Но не в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:43
Единственный стационар на 27 коек закрылся в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 11:53
Из бизнеса на завод: в Нижнем Тагиле идет миграция кадров после начала СВО
Вчера, 05:05
Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
Вчера, 12:24
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле трижды за февраль нашли боеприпасы
15 марта 18:14
Цветочные вазоны вместо пластика: тагильские школьники собрали 276,5 кг вторсырья
Вчера, 05:20