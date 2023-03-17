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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Женщина вновь избила школьника возле школы в Екатеринбурге

17 марта 2023, 14:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина, которая ранее уже была замечена в избиении детей, вновь избила школьника. Это произошло прямо возле школы №27 16 марта, утверждают родители пострадавшего.

Родители сообщают, что сделала это женщина по имени Ольга. Они уверены, что побои она нанесла из-за того, что их ребенок пожал руку ее сыну, пишет Е1. Пострадавшему 14 лет.

С ровного места налетела на него и начала бить. Это какой-то беспредел творится, заявление уже написано в полицию, - сказала мать мальчика.

Также, по ее словам, они с сыном уже зафиксировали побои. Еще она утверждает, что в тот день вместе с Ольгой около школы был некий мужчина, который показал ее сыну удостоверение сотрудника МВД и угрожал увезти ребенка в отделение.

Напомним, что в октябре прошлого года появилась информация о том, что Ольга избила другого мальчика прямо в школе. Пострадавшие тогда тоже обращались в правоохранительные органы.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Нападение#Дети#Избиение#Школа#Драка#Происшествия#Новости УрФО
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