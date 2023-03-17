Женщина вновь избила школьника возле школы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Родители сообщают, что сделала это женщина по имени Ольга. Они уверены, что побои она нанесла из-за того, что их ребенок пожал руку ее сыну, пишет Е1. Пострадавшему 14 лет.
С ровного места налетела на него и начала бить. Это какой-то беспредел творится, заявление уже написано в полицию, - сказала мать мальчика.
Также, по ее словам, они с сыном уже зафиксировали побои. Еще она утверждает, что в тот день вместе с Ольгой около школы был некий мужчина, который показал ее сыну удостоверение сотрудника МВД и угрожал увезти ребенка в отделение.
Напомним, что в октябре прошлого года появилась информация о том, что Ольга избила другого мальчика прямо в школе. Пострадавшие тогда тоже обращались в правоохранительные органы.