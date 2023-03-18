2,5 тысячи нарушений ПДД при перевозке детей зафиксировано в Свердловской области

Поэтому около школ, торговых центров, а в выходные дни – на трассах, были проведены рейды. С начала года сотрудники ГАИ зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД при перевозке несовершеннолетних. Еще порядка 30 тысяч нарушений связано с неиспользованием ремней безопасности.