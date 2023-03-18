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2,5 тысячи нарушений ПДД при перевозке детей зафиксировано в Свердловской области

18 марта 2023, 10:57
Фото: Управление Госавтоинспекции
В Свердловской области сотрудники ГАИ зафиксировали свыше 2,5 тысяч нарушений ПДД при перевозке несовершеннолетних. Как правило, водители пренебрегали пристегиванием ремнем безопасности детей, а также рядом других правил.

Отмечается, что одно из главных правил – перевозка детей до 12 лет в удерживающем кресле. Тем не менее, ряд водителей не соблюдал и этого, сообщили в Управлении Госавтоинспекцией.

Поэтому около школ, торговых центров, а в выходные дни – на трассах, были проведены рейды. С начала года сотрудники ГАИ зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД при перевозке несовершеннолетних. Еще порядка 30 тысяч нарушений связано с неиспользованием ремней безопасности.

За два месяца в регионе произошло 21 ДТП с участием детей пассажиров. Один ребенок погиб, а 22 травмировались. В 11 случаях ДТП с пострадавшими детьми случились из-за несоблюдения правил дорожного движения.

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#Елена Озерова#ПДД#Дети#Свердловская область#Детское кресло#Аварии#Происшествия#Новости УрФО
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