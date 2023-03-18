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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

51-летнего мужчину уже неделю ищут в Туринске

18 марта 2023, 11:56
Фото: 1MI
В Туринске на протяжении недели проходят поиски 51-летнего местного жителя.

Пропавшего зовут Андрей Котов. На связь с родными он не выходит с 10 марта. Сейчас его поисками занимаются волонтеры поискового отряда и полицейские. Об этом сообщили «ЛизаАлерт».

Фото: "Лиза Алерт"

В ориентировке отмечается, что мужчина может находиться где-либо в Свердловской области. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно. Его рост – 171 см, волосы русые, а глаза голубые.

Сейчас его ищут правоохранители и добровольцы поискового отряда.

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#Елена Озерова#Пропал#Поиски#Отряд#Лиза алерт#Мужчина#Происшествия#Новости УрФО
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