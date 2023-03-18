51-летнего мужчину уже неделю ищут в Туринске

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Пропавшего зовут Андрей Котов. На связь с родными он не выходит с 10 марта. Сейчас его поисками занимаются волонтеры поискового отряда и полицейские. Об этом сообщили «ЛизаАлерт».
В ориентировке отмечается, что мужчина может находиться где-либо в Свердловской области. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно. Его рост – 171 см, волосы русые, а глаза голубые.
Сейчас его ищут правоохранители и добровольцы поискового отряда.