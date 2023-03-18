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Беременная ударилась грудью во время ДТП на трассе под Екатеринбургом

18 марта 2023, 11:00
Фото: 1MI
В Березовском во время аварии травмировалась беременная женщина. ДТП произошло 18 марта примерно в 16.40 на 32 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск.

Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля Shkoda ехал со стороны Режа в Екатеринбург. Желая обогнать другое авто, он выехал на полосу разгона справа, а возвращаясь на свою полосу врезался в грузовик Reno с полуприцепом. После этого Shkoda оказался на встречке и врезался в легковушку Reno, сообщает Управление Госавтоинспекции.

Находившаяся в легковом авто Reno 28-летняя беременная женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Там ей поставили диагноз – ушиб грудной клетки, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники ГАИ организовали в зоне аварии реверсивное движение. В причинах и обстоятельствах они уже разбираются.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Авария#Беременная#Трасса#Грудная клетка#Происшествия#Новости УрФО
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