Беременная ударилась грудью во время ДТП на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля Shkoda ехал со стороны Режа в Екатеринбург. Желая обогнать другое авто, он выехал на полосу разгона справа, а возвращаясь на свою полосу врезался в грузовик Reno с полуприцепом. После этого Shkoda оказался на встречке и врезался в легковушку Reno, сообщает Управление Госавтоинспекции.
Находившаяся в легковом авто Reno 28-летняя беременная женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Там ей поставили диагноз – ушиб грудной клетки, госпитализация не потребовалась.
Сотрудники ГАИ организовали в зоне аварии реверсивное движение. В причинах и обстоятельствах они уже разбираются.