Беременная ударилась грудью во время ДТП на трассе под Екатеринбургом

Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля Shkoda ехал со стороны Режа в Екатеринбург. Желая обогнать другое авто, он выехал на полосу разгона справа, а возвращаясь на свою полосу врезался в грузовик Reno с полуприцепом. После этого Shkoda оказался на встречке и врезался в легковушку Reno, сообщает Управление Госавтоинспекции.