Без холодной воды остались жители двух поселков в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Отключения произошли по двум магистральным водоводам, сообщили в администрации округа. Сейчас подача воды осуществляется только с горы Липовая.
Отсутствует холодное водоснабжение в 1 поселке и в Таежном поселке, — добавили в мэрии.
Отмечается, что отключить воду могут и в самом Лесном. Особенно это затронет старую часть города. По словам сотрудников ЖКХ, восстановление водоснабжения может занять долгое время.
В поселке Таежный обещали установить цистерну с водой. Ранее сообщалось, что отключения воды в Лесном начались еще 16 марта. Тогда вода у жителей отсутствовала три часа.