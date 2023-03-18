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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Без холодной воды остались жители двух поселков в Свердловской области

18 марта 2023, 11:59
Фото: 1MI
В двух поселках Свердловской области отключили холодную воду. Это населенные пункты, входящие в состав Лесного городского округа.

Отключения произошли по двум магистральным водоводам, сообщили в администрации округа. Сейчас подача воды осуществляется только с горы Липовая.

Отсутствует холодное водоснабжение в 1 поселке и в Таежном поселке, — добавили в мэрии.

Отмечается, что отключить воду могут и в самом Лесном. Особенно это затронет старую часть города. По словам сотрудников ЖКХ, восстановление водоснабжения может занять долгое время.

В поселке Таежный обещали установить цистерну с водой. Ранее сообщалось, что отключения воды в Лесном начались еще 16 марта. Тогда вода у жителей отсутствовала три часа.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Водопровод#Коммунальная авария#Вода#Отключения#Происшествия#Новости УрФО
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