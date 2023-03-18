Как жители России будут оплачивать дефицит бюджета

Журналисты «Новых известий» выясняли, как россиянам придется оплачивать дефицит бюджета. Они отмечают, что у Министерства финансов РФ наступили тяжелые времена. За два последних зимних месяца нефтегазовые доходы ведомства составили 947 млрд рублей – это на 46% меньше, чем за эти же два месяца прошлого года. Прочие доходы тоже сократились на – в общей сложности на 9% и составили 2,217 трлн рублей.