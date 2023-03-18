Как жители России будут оплачивать дефицит бюджета

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Журналисты «Новых известий» выясняли, как россиянам придется оплачивать дефицит бюджета. Они отмечают, что у Министерства финансов РФ наступили тяжелые времена. За два последних зимних месяца нефтегазовые доходы ведомства составили 947 млрд рублей – это на 46% меньше, чем за эти же два месяца прошлого года. Прочие доходы тоже сократились на – в общей сложности на 9% и составили 2,217 трлн рублей.
А расходы федерального бюджета за тот же период увеличились на 52% - до 5,744 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета составил 2,581 трлн рублей. На весь 2023 год из федерального бюджета на медицину выделят лишь 1,47 трлн рублей.
Недавно появилась информация о том, что Минфин может предложит выпуск «патриотических облигаций» для населения, которые бы распространялись через банки и другие финансовые платформы. Такая идея не новая для мира. К займам у граждан прибегало и, например, США.
В СССР в 1927 году действовала схема распространения бумаг по подписке среди трудовых коллективов. Это некая форма принудительных займов у граждан. Рабочие госпредприятий тратили 6,5–7,6% своей зарплаты на выкуп этих бумаг. А с 1938 года покупать гособлигации стали обязаны сотрудники колхозов.
У Министерства финансов РФ есть и относительно недавний опыт займов у населения: с 2017 года в течение 5 лет россияне могли купить «народные облигации» ОФЗ-н. Однако существенной финансовой поддержки государству это не оказало.
Выпускать новые «патриотические облигации» после прошлого опыта и рассчитывать на серьезную финансовую поддержку было бы слишком оптимистично, считают некоторые эксперты. А по мнению директора управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслана Спинка, денег россиян, теоретически, вполне хватило бы на решение спектора пробем.
Однако пока Минфин не стал рисковать – до обсуждения деталей «патриотических облигаций» дело так и не дошло.