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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Курьер из Екатеринбурга потерял миллион на псевдоинвестициях

18 марта 2023, 08:29
Фото: 1MI
42-летний курьер доставки из Екатеринбурга доверился мошенникам и отдал им более миллиона рублей под предлогом заработка на бирже.

Деньги мужчина отдавал им на протяжении двух месяцев, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Сам пострадавший рассказал полицейским, что увидел в интернете рекламу одной из инвестиционных программ. Потом его стали «разводить» на внесение первых взносов, и он решил отдать им 100 евро.

Позднее он оформил четыре кредита на сумму 1 270 000 рублей. Эти деньги он тоже вложил на «биржу». После этого аферисты сказали ему, что из-за ошибок, допущенных им на торгах, он потерял все средства.

После этого у него потребовали еще 111 тысяч рублей. Тогда он якобы получит возможность заработать 2 225 000 рублей. Переведя и эти деньги, он понял, что оказался обманут. Правоохранители расследуют данное дело.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Мошенники#Инвестиции#Биржа#Курьер#Деньги#Криминал#Новости УрФО
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