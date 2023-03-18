Курьер из Екатеринбурга потерял миллион на псевдоинвестициях

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Деньги мужчина отдавал им на протяжении двух месяцев, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Сам пострадавший рассказал полицейским, что увидел в интернете рекламу одной из инвестиционных программ. Потом его стали «разводить» на внесение первых взносов, и он решил отдать им 100 евро.
Позднее он оформил четыре кредита на сумму 1 270 000 рублей. Эти деньги он тоже вложил на «биржу». После этого аферисты сказали ему, что из-за ошибок, допущенных им на торгах, он потерял все средства.
После этого у него потребовали еще 111 тысяч рублей. Тогда он якобы получит возможность заработать 2 225 000 рублей. Переведя и эти деньги, он понял, что оказался обманут. Правоохранители расследуют данное дело.